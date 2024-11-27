27/11/2024 16:57
《美元走勢－羅明立》鎊匯曾跌近1.25，跌破或要考驗1.23
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|152.03
|153.03
|151.97
|歐元/美元
|1.0496
|1.0496
|1.0474
|英鎊/美元
|1.2589
|1.2591
|1.2567
|美元/瑞郎
|0.8845
|0.8863
|0.8845
|美元/港元
|7.7811
|7.7824
|7.7808
《美元走勢》美國9月FHFA房價指數按月增長0.7%，10月營建許可按月增長修正由-0.6%改善至-0.4%；11月諮商會消費者信心指數錄得111.7，好過預期，但新屋銷售年化總數下滑到只有61萬戶，較預期差。今日淩晨公布的美聯儲局會議紀要顯示，由於經濟表現穩健，通脹回落速度放緩，官員們傾向於未來以漸進的方式降息，官員亦就通脹居高不下與勞動力市場轉弱兩種情境，可能要暫停寬鬆和加速寬鬆作討論。市場相信12月降息0.25%的機會仍然較高。美匯指數未能確認企穩107以上，非美可以小注低買博反彈。
英國11月CBI零售銷售差值由-6轉弱至-18，差過預期。英國工業聯合會表示，英國零售商的樂觀情緒已降至兩年低點。受消息影響，鎊匯曾經跌近1.25，之後小幅反彈。1.2450/1.2500是短期支持，跌破的話或要考驗1.23水平。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0450
|1.0550
|1.0400
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。