27/11/2024 16:57

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 152.03 153.03 151.97 歐元/美元 1.0496 1.0496 1.0474 英鎊/美元 1.2589 1.2591 1.2567 美元/瑞郎 0.8845 0.8863 0.8845 美元/港元 7.7811 7.7824 7.7808

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0450 1.0550 1.0400 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國9月FHFA房價指數按月增長0.7%，10月營建許可按月增長修正由-0.6%改善至-0.4%；11月諮商會消費者信心指數錄得111.7，好過預期，但新屋銷售年化總數下滑到只有61萬戶，較預期差。今日淩晨公布的美聯儲局會議紀要顯示，由於經濟表現穩健，通脹回落速度放緩，官員們傾向於未來以漸進的方式降息，官員亦就通脹居高不下與勞動力市場轉弱兩種情境，可能要暫停寬鬆和加速寬鬆作討論。市場相信12月降息0.25%的機會仍然較高。美匯指數未能確認企穩107以上，非美可以小注低買博反彈。英國11月CBI零售銷售差值由-6轉弱至-18，差過預期。英國工業聯合會表示，英國零售商的樂觀情緒已降至兩年低點。受消息影響，鎊匯曾經跌近1.25，之後小幅反彈。1.2450/1.2500是短期支持，跌破的話或要考驗1.23水平。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。