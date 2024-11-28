28/11/2024 16:09
《美元走勢－羅明立》歐元反彈較大阻力在1.0620
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|151.57
|151.75
|151.34
|歐元/美元
|1.0547
|1.0563
|1.0543
|英鎊/美元
|1.2666
|1.2679
|1.2658
|美元/瑞郎
|0.8832
|0.8838
|0.8827
|美元/港元
|7.7815
|7.7827
|7.7807
《美元走勢》美國周三公布了一系列經濟數據，上周初次申領請失業救濟人數減少至21.3萬，好於預期且為連續4周下滑。美國第三季度實際GDP年化季率修正值維持於2.8%，10月核心PCE物價指數年率升至2.8%，符合預期，同期個人支出放慢至0.4%，10月成屋簽約銷售指數增長為2%，但都好於預期，數據公布後後美匯指數曾經跌破106。美國候任財長被指對關稅的立場較為溫和，加上美法兩國推動下，實現了黎巴嫩真主黨跟以色列停火，美元借勢調整，留意20天平均線105.75的表現。歐元受惠美元調整而反彈至1.0580附近，較大阻力在1.0620，而1.04應是下方重要支持，由於區內經濟仍然疲弱，可能要有更多利淡美元的消息才可推動匯價持續回升。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0650
|1.0550
|1.0690
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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