28/11/2024 16:09

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 151.57 151.75 151.34 歐元/美元 1.0547 1.0563 1.0543 英鎊/美元 1.2666 1.2679 1.2658 美元/瑞郎 0.8832 0.8838 0.8827 美元/港元 7.7815 7.7827 7.7807

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0650 1.0550 1.0690 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國周三公布了一系列經濟數據，上周初次申領請失業救濟人數減少至21.3萬，好於預期且為連續4周下滑。美國第三季度實際GDP年化季率修正值維持於2.8%，10月核心PCE物價指數年率升至2.8%，符合預期，同期個人支出放慢至0.4%，10月成屋簽約銷售指數增長為2%，但都好於預期，數據公布後後美匯指數曾經跌破106。美國候任財長被指對關稅的立場較為溫和，加上美法兩國推動下，實現了黎巴嫩真主黨跟以色列停火，美元借勢調整，留意20天平均線105.75的表現。歐元受惠美元調整而反彈至1.0580附近，較大阻力在1.0620，而1.04應是下方重要支持，由於區內經濟仍然疲弱，可能要有更多利淡美元的消息才可推動匯價持續回升。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。