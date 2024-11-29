29/11/2024 16:20
《美元走勢－羅明立》歐元1.06關受阻，初步支持1.0530
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|150.00
|150.62
|149.76
|歐元/美元
|1.0580
|1.0583
|1.0556
|英鎊/美元
|1.2725
|1.2727
|1.2698
|美元/瑞郎
|0.8804
|0.8818
|0.8801
|美元/港元
|7.7831
|7.7847
|7.7818
《美元走勢》周四(28日)美國感恩節假期，市場消息面平淡，美匯指數波幅不大，但周五(29日)開市低開，再次失守106。歐洲央行對12月降息幅度有分歧，德國央行行長認為通脹正趨向目標水平發展，可以繼續下調利率，但不能操之過急；但亦有官員指應將利率降至對經濟能有刺激作用的水平，市場估計下月降息0.25%的機會較大，但不排除0.5%的減幅。歐元在1.06關口前受阻，初步支持1.0530。
加拿大第三季度經常帳赤字意外減少至32.3億加元，好通預期。加拿大一位高級官員表示，由於特朗普可能對當地產品徵收全面關稅，加拿大已經在研究對此如何作出回應，例如報復性關稅的可能性。上周美元兌加元升至四年多以來的高位1.4177後有所回落，當地經濟疲弱，央行由6月起已累計減息1.25%，未來仍有機會下調利率，1.3930附近美元應有支持。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0540
|1.0640
|1.0500
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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