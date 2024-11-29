29/11/2024 16:20

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 150.00 150.62 149.76 歐元/美元 1.0580 1.0583 1.0556 英鎊/美元 1.2725 1.2727 1.2698 美元/瑞郎 0.8804 0.8818 0.8801 美元/港元 7.7831 7.7847 7.7818

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0540 1.0640 1.0500 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周四(28日)美國感恩節假期，市場消息面平淡，美匯指數波幅不大，但周五(29日)開市低開，再次失守106。歐洲央行對12月降息幅度有分歧，德國央行行長認為通脹正趨向目標水平發展，可以繼續下調利率，但不能操之過急；但亦有官員指應將利率降至對經濟能有刺激作用的水平，市場估計下月降息0.25%的機會較大，但不排除0.5%的減幅。歐元在1.06關口前受阻，初步支持1.0530。加拿大第三季度經常帳赤字意外減少至32.3億加元，好通預期。加拿大一位高級官員表示，由於特朗普可能對當地產品徵收全面關稅，加拿大已經在研究對此如何作出回應，例如報復性關稅的可能性。上周美元兌加元升至四年多以來的高位1.4177後有所回落，當地經濟疲弱，央行由6月起已累計減息1.25%，未來仍有機會下調利率，1.3930附近美元應有支持。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。