29/11/2024 10:29

《真知灼見－溫灼培》紐西蘭不懼美國加關稅

《真知灼見》紐西蘭央行於周三（27日）議息會後，如市場預期宣布減息半厘，把其官方息率降至4.25厘水平。紐央行在聲明中警告，對於明年2月議息會，該行繼續減息半厘的機會依然大，並預期減息周期會一直延續，直至息率返回其長期合適水平，而這水平，紐央行認為約於2.5厘至3.5厘之間。



但有趣是，在紐央行周三議息會後，紐元匯價不跌反升，今早（29日）於亞洲市場靠近59美仙水平。首先，是次紐央行減息半厘是市場意料中事；其次，待紐央行下次議息要到2月19日，即約兩個半月後，相信很多事情也將會變。近期紐央行大幅減息，是因為其次季經濟較弱，但隨著紐央行大幅減息後（從高位5.5厘現降至4.25厘)，假使當地經濟一旦改善過來，這或會降低紐央行2月減息的幅度。值得留意是，紐西蘭將於12月19日公布其第三季GDP，這數字實在值得大家留意，以衡量日後紐央行的減息步伐。最後還有一點值得關注，現時各國都在擔心美國加徵全球關稅對各國帶來影響，但在紐西蘭整體出口當中，美國市場只佔約12%，所以就算美國加紐西蘭進口關稅，相信對紐西蘭的直接影響甚微。由於紐元現處接近其兩年低位約58美仙水平，加上基礎因素的改善，料紐元具一定吸引力。



*澳洲息率穩定，利支撐澳元匯價*



轉看澳洲，儘管澳洲的第三季年通脹率為2.8%，基本上已跌返澳洲央行制定的2%至3%目標範圍，但這很大程度上是受到政府的短暫惠民補貼，人為地壓抑了通脹數字所致，倘觀察其核心年通脹率，基本上仍高企3.5%。還有，澳央行雖一直未見減息，現在息率仍維持於4.35厘水平，但卻未見損害當地經濟，澳洲10月失業率至今仍處4.1%的歷史低位，這是澳央行沒有減息迫切性的原因。按利率期貨市場估計，澳央行或最快也待明年5月才減息，料穩定的息率水平，可有助穩定澳元匯價。今早於亞洲市場，澳元報65.04美仙。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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