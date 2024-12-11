11/12/2024 16:10

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 151.57 151.82 151.41 歐元/美元 1.0494 1.0539 1.0488 英鎊/美元 1.2738 1.2782 1.2734 美元/瑞郎 0.8851 0.8853 0.8827 美元/港元 7.7767 7.7778 7.7747

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0480 1.06000 1.0440 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》星期二美國經濟數據不多，11月NFIB小型企業信心指數由93.7升至101.7，是四年來的高位。美元變化不大，在106附近波動。市場關注明日(12日)歐洲及瑞士央行的議息，市場預期歐洲央行會減息0.25%，由於德法兩國的政局不穩都可能拖累經濟表現，焦點是央行會否釋出更進取的降息行動，留意1.0450支持。瑞士方面，同樣有機會繼續減息0.25%，特別是瑞朗兌歐元已升至10年的高位，瑞士央行或會對匯價作出表態。此外，市場預計英國央行下周將維持當前政策不變，有媒體引述英國央行行長貝利的話，指2025年可能四次降息。近期美元處於震盪調整，英鎊獲得提振，阻力在1.2850。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。