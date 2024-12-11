11/12/2024 16:10
《美元走勢－羅明立》美元震盪提振英鎊，惟阻力在1.2850
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|151.57
|151.82
|151.41
|歐元/美元
|1.0494
|1.0539
|1.0488
|英鎊/美元
|1.2738
|1.2782
|1.2734
|美元/瑞郎
|0.8851
|0.8853
|0.8827
|美元/港元
|7.7767
|7.7778
|7.7747
《美元走勢》星期二美國經濟數據不多，11月NFIB小型企業信心指數由93.7升至101.7，是四年來的高位。美元變化不大，在106附近波動。市場關注明日(12日)歐洲及瑞士央行的議息，市場預期歐洲央行會減息0.25%，由於德法兩國的政局不穩都可能拖累經濟表現，焦點是央行會否釋出更進取的降息行動，留意1.0450支持。瑞士方面，同樣有機會繼續減息0.25%，特別是瑞朗兌歐元已升至10年的高位，瑞士央行或會對匯價作出表態。此外，市場預計英國央行下周將維持當前政策不變，有媒體引述英國央行行長貝利的話，指2025年可能四次降息。近期美元處於震盪調整，英鎊獲得提振，阻力在1.2850。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0480
|1.06000
|1.0440
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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