12/12/2024 16:20

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 152.62 152.79 151.95 歐元/美元 1.0513 1.0531 1.0505 英鎊/美元 1.2760 1.2788 1.2759 美元/瑞郎 0.8824 0.8842 0.8817 美元/港元 7.7750 7.7763 7.7740

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0480 1.06000 1.0440 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國11月末季調CPI按年增長2.7%，符合預期但較10月輕微上升；核心CPI年率則維持於3.3%。通脹連續兩個月未有回落，相信不影響市場對美聯儲局12月降息0.25%的預期。數據公布後美元短線下挫後回穩，繼續在106附近窄幅波動。市場關注今日(12日)歐洲及瑞士央行的議息結果。隔夜加拿大央行將政策利率從3.75%下調至3.25%，已連續第二個月降息0.5%，暗示會繼續降息但步伐將有所放緩。央行行長麥克勒姆表示，貨幣政策不再需要保持緊縮，未來的決策將以經濟表現和通脹前景為指導。美元兌加元升近1.42後略為回落。澳洲11月季調後失業率由4.2%回落至3.9%，是自6月份以來首次回落，澳美短線反彈上行，即市阻力0.6450。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。