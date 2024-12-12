12/12/2024 16:20
《美元走勢－羅明立》美通脹未回落不礙降息預期，關注歐央行議息
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|152.62
|152.79
|151.95
|歐元/美元
|1.0513
|1.0531
|1.0505
|英鎊/美元
|1.2760
|1.2788
|1.2759
|美元/瑞郎
|0.8824
|0.8842
|0.8817
|美元/港元
|7.7750
|7.7763
|7.7740
《美元走勢》美國11月末季調CPI按年增長2.7%，符合預期但較10月輕微上升；核心CPI年率則維持於3.3%。通脹連續兩個月未有回落，相信不影響市場對美聯儲局12月降息0.25%的預期。數據公布後美元短線下挫後回穩，繼續在106附近窄幅波動。
市場關注今日(12日)歐洲及瑞士央行的議息結果。隔夜加拿大央行將政策利率從3.75%下調至3.25%，已連續第二個月降息0.5%，暗示會繼續降息但步伐將有所放緩。央行行長麥克勒姆表示，貨幣政策不再需要保持緊縮，未來的決策將以經濟表現和通脹前景為指導。美元兌加元升近1.42後略為回落。澳洲11月季調後失業率由4.2%回落至3.9%，是自6月份以來首次回落，澳美短線反彈上行，即市阻力0.6450。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0480
|1.06000
|1.0440
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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