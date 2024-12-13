13/12/2024 16:54
《美元走勢－羅明立》美日一度升越153，初步阻力153.8
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|152.97
|153.09
|152.64
|歐元/美元
|1.0463
|1.0481
|1.0453
|英鎊/美元
|1.2630
|1.2678
|1.2619
|美元/瑞郎
|0.8939
|0.8939
|0.8916
|美元/港元
|7.7740
|7.7763
|7.7730
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數至24.2萬人，差過預期；同時公布的11月PPI年率由2.6%升至3%，而核心PPI年率維持於3.4%。數據反映美國通脹未有繼續回落，美國10年期國債孳息率回升至4.3%以上，美匯指數升近107關口。歐洲央行議息後一如預期下調利率0.25%，是連續第四次降息。央行取消了保持利率限制性的表述，表示將根據經濟數據逐次會議來確定適當的貨幣政策行動。市場認為央行將保持貨幣寬鬆立場，歐元跌向1.0450，下行風險仍然較大。美元向好，非美貨幣整體受壓，有消息指日本央行本月將推遲加息，美日一度升越153，初步阻力153.80。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0470
|1.06000
|1.0440
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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