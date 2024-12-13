13/12/2024 16:54

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 152.97 153.09 152.64 歐元/美元 1.0463 1.0481 1.0453 英鎊/美元 1.2630 1.2678 1.2619 美元/瑞郎 0.8939 0.8939 0.8916 美元/港元 7.7740 7.7763 7.7730

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0470 1.06000 1.0440 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數至24.2萬人，差過預期；同時公布的11月PPI年率由2.6%升至3%，而核心PPI年率維持於3.4%。數據反映美國通脹未有繼續回落，美國10年期國債孳息率回升至4.3%以上，美匯指數升近107關口。歐洲央行議息後一如預期下調利率0.25%，是連續第四次降息。央行取消了保持利率限制性的表述，表示將根據經濟數據逐次會議來確定適當的貨幣政策行動。市場認為央行將保持貨幣寬鬆立場，歐元跌向1.0450，下行風險仍然較大。美元向好，非美貨幣整體受壓，有消息指日本央行本月將推遲加息，美日一度升越153，初步阻力153.80。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。