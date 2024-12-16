16/12/2024 16:19
《美元走勢－羅明立》英國料按兵不動，鎊匯初步支持1.2600
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|153.57
|153.98
|153.47
|歐元/美元
|1.0507
|1.0523
|1.0503
|英鎊/美元
|1.2633
|1.2642
|1.2627
|美元/瑞郎
|0.8916
|0.8918
|0.8903
|美元/港元
|7.7740
|7.7758
|7.7737
《美元走勢》美國11月進出口物價指數增長都高於預期，進口指數按月升0.1%，出口指數按月無增長，仍然高於預期的收縮0.2%。美匯指數持續造好，但在107關口前略為回吐。市場關注今周美國、英國及日本央行的議息結果，當中美國加息0.25%應最無懸念。上周五英國公布的經濟數據欠佳，可能影響英倫銀行的議息決定。當地10月GDP按月收縮0.1%，三個月滾動GDP環比保持0.1%的增長；但10月製造業產出及工業產出按月同樣，遠差過預期，而10月季調後商品貿易帳赤字亦擴大至189.69億英鎊。數據公布後，英鎊跌近1.26，兩個交易日跌幅接近200點，不過，市場仍然相信英倫銀行今次將維持利率不變，鎊匯初步支持在1.2600。日本方面，近期有消息指
，央行認為現時無加息的逼切性，可稍作觀望；但亦有分析認為，日圓再走弱會導致進口價格上升，損害工資增長帶來的購買力，央行可能加息以作應對。現時市場預期有略多於5成的機會利率維持不變。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0470
|1.0600
|1.0440
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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