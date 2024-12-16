16/12/2024 16:19

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 153.57 153.98 153.47 歐元/美元 1.0507 1.0523 1.0503 英鎊/美元 1.2633 1.2642 1.2627 美元/瑞郎 0.8916 0.8918 0.8903 美元/港元 7.7740 7.7758 7.7737

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0470 1.0600 1.0440 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國11月進出口物價指數增長都高於預期，進口指數按月升0.1%，出口指數按月無增長，仍然高於預期的收縮0.2%。美匯指數持續造好，但在107關口前略為回吐。市場關注今周美國、英國及日本央行的議息結果，當中美國加息0.25%應最無懸念。上周五英國公布的經濟數據欠佳，可能影響英倫銀行的議息決定。當地10月GDP按月收縮0.1%，三個月滾動GDP環比保持0.1%的增長；但10月製造業產出及工業產出按月同樣，遠差過預期，而10月季調後商品貿易帳赤字亦擴大至189.69億英鎊。數據公布後，英鎊跌近1.26，兩個交易日跌幅接近200點，不過，市場仍然相信英倫銀行今次將維持利率不變，鎊匯初步支持在1.2600。日本方面，近期有消息指，央行認為現時無加息的逼切性，可稍作觀望；但亦有分析認為，日圓再走弱會導致進口價格上升，損害工資增長帶來的購買力，央行可能加息以作應對。現時市場預期有略多於5成的機會利率維持不變。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。