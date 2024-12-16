16/12/2024 15:38

《廣匯論勢－鄭廣復》英鎊1.3以下可儲貨，美日利率反向利圓匯

《廣匯論勢》三大央行將於本周召開貨幣政策會議，依次分別是美國聯儲局、日本央行(BOJ)及英倫銀行(BOE)，普遍預期聯儲局將會減息25基點、BOJ加息25基點，BOE則維持利率不變。



我在第三季指出，美國整體通脹率將於第四季回升，理由是美國整體消費者物價指數(CPI)在去年10至12月持續下降，造成低基數效應。事實上，美國9月整體通脹率降至2.4%後，在10及11月分別擴大至2.6%及2.7%。或許如此，市場才預測聯儲局在12月再減息25基點後，明年1月將會暫停減息，到3月才再減25基點，其時聯邦基金利率將會降到4厘至4.25厘，直到明年9月會議才有機會再減息25基點，但32.8%的機率，與維持利率不變的31.9%極之接近。這似乎反映，投資者認為特朗普重掌白宮後，對金融市場表現不確定，利率路徑自然更不明確。



*美國明年通脹率料在3%以下*



然而，美國整體CPI從2024年1月開始持續上升，11月輕微下降，由此推斷美國整體通脹率在今年12月升至3%後，明年1月將會急降至2.3%或以下，全年整體通脹率不會高於3%。大部分分析認為，候任美國總統特朗普上台後，將會大幅加徵進口商品關稅，從而令美國通脹急升。我認為可能性不大，無一個美國總統上台是為了破壞國家經濟，難道特朗普不知道加徵關稅可能會刺激通脹上升嗎？還有就是，他準備削減公務員人數及政府開支，這將造成失業人口增加及稅收減少，若然推高了通脹令利率回升，將令到仍然需要發債度日的美國政府借貸成本增加。



回顧特朗普在2017至2020年擔任美國總統期間，何嘗不是採取包括大幅加徵關稅的保護措施，但美國整體通脹率最高只有2.9%，撇除新冠疫情影響，通脹率甚至在2017年6月及2019年2月分別降至1.6%及1.5%。此外，早前特朗普表示，上任後將向中國加徵10%進口關口，這表明美國與中國在貿易問題上並非沒有商討的空間。市場在美國總統大選舉行前已開始炒作「特朗普效應」，我認為當他在明年1月上任後，金融市場走勢逆轉絕不為怪！





*美元息差優勢逐漸消退*



根據聯儲局9月的經濟預測，聯邦基金利率目標中位數將會降至4.4厘，正好就是將目前的4.5厘至4.75厘目標範圍下調25基點。聯儲局預測明年利率中位數為3.4厘，即明年全年合共減息1厘，若每次減幅為25基點，相當於兩次議息會議減息一次，平均而言，應在3、6、9、12月減息。近期公布的美國通脹率回升只是低基數效應，當投資者發現明年2月開始公布的通脹率再度回落，對減息預期將再度升溫，非美貨幣在與美元的負息差縮窄下將會走強。



另一方面，BOJ將於本周四（19日）公布議息結果，倘若一如市場預期將隔夜利率上調25基點至0.5厘，預料日圓匯價將會上升。觀察美元兌日圓的日線圖走勢，匯價在11月15日高見156.76後，即日呈穿頭破腳形態，其後反覆下跌，最低跌至148.64，接近9月16日至11月15日升幅的50%。在預期本周聯儲局減息、BOJ則加息下，美元兌日圓不太可能升破156.76，令日線圖呈收窄三角形。隨著BOJ的加息政策愈趨明確，美元兌日圓中長線將下試140及130。



*英國加入CPTPP拓貿易市場*



英鎊方面，明天英國將會公布最新平均收入及失業率，市場預期包括花紅在內，8至10月平均收入按年增幅擴大至4.7%，撇除花紅後的按年增幅亦擴大至5%，但同期失業率料由4.3%急升至4.7%。同樣根據英國整體CPI的走勢來看，英國通脹率料於明年絕大多數時間低於2%，換言之，BOE明年很可能大幅減息，但料與美元維持約1厘的負息差，對英鎊不會產生太大壓力，低息環境亦會支持英國經濟增長。



此外，英國剛成為《跨太平洋夥伴關係協定》(CPTPP)成員國，有利英國對外貿易，擺脫對歐盟的長期依賴。技術上，英鎊兌美元的神奇8年周期底部將於明年2月出現（很大可能已經見底），我預料英鎊兌美元將於未來4至5年重上1.40，對於實際用家而言，目前鎊匯處於1.30美元以下（兌港元低於10算），若然BOE明年持續減息，將英鎊壓在1.20水平，應視為絕佳的儲貨時機！《資深市場分析師 鄭廣復》



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