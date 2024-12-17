17/12/2024 16:09
《美元走勢－羅明立》美歐服務業回升，歐元不容有失
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|153.94
|154.26
|153.80
|歐元/美元
|1.0502
|1.0530
|1.0497
|英鎊/美元
|1.2702
|1.2707
|1.2666
|美元/瑞郎
|0.8960
|0.8962
|0.8929
|美元/港元
|7.7695
|7.7748
|7.7692
《美元走勢》美國12月紐約聯儲製造業指數由31.2大幅跌至0.2，當中的細項全部下滑，而12月SPGI製造業PMI初值不升反跌，由49.7跌至48.3，差過預期，反而服務業PMI初值好於預期，錄得58.5，創近一年新高。從數據上看，美國製造業下半年始終未有重上50擴張水平，但服務業繼續能為經濟提供動力。
歐元區情況跟美國類似，12月製造業PMI初值繼續下滑，但服務業PMI有所回升，德國跟歐元區的服務業指數重上50水平。歐洲央行行長拉加德指通脹繼續邁向目標水平，未來將有更多降息。央行管委卡茲米爾則表示，經濟形勢要出現重大的變化才需要更激進的貨幣政策，逐步降息0.25%是最謹慎的策略。歐元繼續窄幅波動，1.0550有阻力，1.0450不容有失。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0470
|1.0600
|1.0440
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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