17/12/2024 16:09

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 153.94 154.26 153.80 歐元/美元 1.0502 1.0530 1.0497 英鎊/美元 1.2702 1.2707 1.2666 美元/瑞郎 0.8960 0.8962 0.8929 美元/港元 7.7695 7.7748 7.7692

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0470 1.0600 1.0440 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國12月紐約聯儲製造業指數由31.2大幅跌至0.2，當中的細項全部下滑，而12月SPGI製造業PMI初值不升反跌，由49.7跌至48.3，差過預期，反而服務業PMI初值好於預期，錄得58.5，創近一年新高。從數據上看，美國製造業下半年始終未有重上50擴張水平，但服務業繼續能為經濟提供動力。歐元區情況跟美國類似，12月製造業PMI初值繼續下滑，但服務業PMI有所回升，德國跟歐元區的服務業指數重上50水平。歐洲央行行長拉加德指通脹繼續邁向目標水平，未來將有更多降息。央行管委卡茲米爾則表示，經濟形勢要出現重大的變化才需要更激進的貨幣政策，逐步降息0.25%是最謹慎的策略。歐元繼續窄幅波動，1.0550有阻力，1.0450不容有失。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。