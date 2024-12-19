19/12/2024 17:25
《美元走勢－羅明立》美元兌日圓如突破157，短期或仍上行
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|157.05
|157.15
|154.95
|歐元/美元
|1.0418
|1.0418
|1.0377
|英鎊/美元
|1.2651
|1.2658
|1.2582
|美元/瑞郎
|0.8972
|0.9012
|0.8971
|美元/港元
|7.7702
|7.7739
|7.7685
《美元走勢》美國聯儲局12月議息以11:1通過減息0.25%，是連續第三次下調利率，但主席鮑威爾指通脹回落緩慢，預期可能保持在高水平，暗示會放緩甚至暫停降息步伐。根據點陣圖顯示，明年降息從4次調整為2次。市場對今次的行動為鷹派降息，美國三大指數分別跌2.5%-3.56%，美元大幅走高，美匯指數升近108，歐元跌向11月22日的低位1.0334附近。
因受美聯儲利率決議支撐美元走強，日本央行今日(19日)議息，在美國經濟政策存在不確定性的情況下，會議將重點關注國內工資和價格趨勢。央行最終將政策利率維持在0.25%不變，行長在之後的記者會上表示，通脹上升緩慢，央行不能每次會議都加息，如果經濟及物價走勢跟預期一致，未來將繼續加息，美元兌日圓升至上輪高位156.75，如突破157，短期可能仍然有上行風險。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0450
|1.0350
|1.0500
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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