19/12/2024 17:25

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 157.05 157.15 154.95 歐元/美元 1.0418 1.0418 1.0377 英鎊/美元 1.2651 1.2658 1.2582 美元/瑞郎 0.8972 0.9012 0.8971 美元/港元 7.7702 7.7739 7.7685

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0450 1.0350 1.0500 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國聯儲局12月議息以11:1通過減息0.25%，是連續第三次下調利率，但主席鮑威爾指通脹回落緩慢，預期可能保持在高水平，暗示會放緩甚至暫停降息步伐。根據點陣圖顯示，明年降息從4次調整為2次。市場對今次的行動為鷹派降息，美國三大指數分別跌2.5%-3.56%，美元大幅走高，美匯指數升近108，歐元跌向11月22日的低位1.0334附近。因受美聯儲利率決議支撐美元走強，日本央行今日(19日)議息，在美國經濟政策存在不確定性的情況下，會議將重點關注國內工資和價格趨勢。央行最終將政策利率維持在0.25%不變，行長在之後的記者會上表示，通脹上升緩慢，央行不能每次會議都加息，如果經濟及物價走勢跟預期一致，未來將繼續加息，美元兌日圓升至上輪高位156.75，如突破157，短期可能仍然有上行風險。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。