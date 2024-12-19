19/12/2024 10:23

《真知灼見－溫灼培》聯儲局2025年將只減息一次？

《真知灼見》於今晨議息會，美國聯儲局如市場預期減息25基點，把聯邦儲備基金息率降至4.25厘至4.5厘範圍。聯儲局主席鮑威爾在其聲明中稱，現在息率水平正處一個相當好的位置，但自此以後該局將進入一個新階段，而以後每次減息必須小心應對。另外，鮑威爾用了不少時間講解現今美國通脹的最新形勢，表示通脹雖從2022年高位回落，但最近數月卻作橫行發展拒絕再降，這使該局失望。鮑威爾亦提到特朗普新政府政策對通脹所可能帶來的影響，但他謂由於不確定徵關稅幅度多少，也不確定對哪國徵收關稅，所以這一切使該局對未來通脹情況難於掌握。最後，對於美國2025年經濟增長，該局估計可達2.1%，略高於9月時所估計的2%水平。至於2025年核心個人消費開支物價指數(PCE)預測為2.5%，亦高於9月時所估計的2.2%。



聯儲局公開的點陣圖（即聯儲局各委員對未來息率變化預期報告）顯示，各委員傾向預期2025年只減息兩次，每次25基點，而到2027年則有機會減息一次25基點。這與聯儲局9月公開的點陣圖明顯有別，當時聯儲局估計2025年將減息四次合共1厘。



*聯儲局對明年減息變得謹慎*



在是次議息會後的聲明中，鮑威爾明顯把特朗普新政府的關稅政策作一併衡量，而面對特朗普關稅政策的不確定性，聯儲局各委員對未來減息亦變得謹慎，這是今次聯儲局議息會給予市場的最大信息。隨著這一轉變，按利率期貨價格變化顯示，現市場估計2025年聯儲局將只會減息一次25基點，有待9月才進行。這與聯儲局未議息前，市場估計明年將減息兩次，首次減息將有機會於5月進行，明顯有著天壤之別。由於市場這一轉變，隔晚美股全線下跌，標普大跌2.95%，納指更跌3.56%。美匯指數今早（19日）於亞洲市場上穿108指數點報108.08。而隨股市變化的商品貨幣跌幅尤其顯著，澳元跌至62美仙邊緣。至於美國10年債券孳息率，則攀至4.5%的半年多高位。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。