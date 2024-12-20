20/12/2024 16:33
《美元走勢－羅明立》聯儲態度審慎，非美短期下行壓力仍大
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|156.86
|157.78
|156.76
|歐元/美元
|1.0380
|1.0385
|1.0343
|英鎊/美元
|1.2501
|1.2512
|1.2475
|美元/瑞郎
|0.8974
|0.8988
|0.8971
|美元/港元
|7.7705
|7.7719
|7.7691
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數減至22萬，好過預期，美國第三季度實際GDP終值向上修正至3.1%，同季度核心PCE物價指數年化季率終值上調至2.2%，而11月成屋銷售年化總數由396萬間增加至415萬間；不過，12月費城聯儲製造業指數未有如預期般回升，更進一步跌至-16.4，綜合近期數據結果，製造業表現確實理想。然而，整體數據仍然反美國經濟情況良好
，美元繼續造好。
英國央行議息後一如預期維持利率在4.75%不變，行長貝利表示，由於經濟面臨很大的不確定性，因此採取漸進降息。不過，由於9位委員當中有3人投票支持降息，較預期多，市場認為央行內部有偏鴿的趨勢，英鎊曾經跌破1.25。現時除日本外，主要經濟體都有降息需要，當中美聯儲的態度更為審慎，經濟數據亦較佳，因此非美貨幣短期下行壓力仍然大。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0430
|1.0330
|1.0480
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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