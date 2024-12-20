20/12/2024 16:33

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 156.86 157.78 156.76 歐元/美元 1.0380 1.0385 1.0343 英鎊/美元 1.2501 1.2512 1.2475 美元/瑞郎 0.8974 0.8988 0.8971 美元/港元 7.7705 7.7719 7.7691

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0430 1.0330 1.0480 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數減至22萬，好過預期，美國第三季度實際GDP終值向上修正至3.1%，同季度核心PCE物價指數年化季率終值上調至2.2%，而11月成屋銷售年化總數由396萬間增加至415萬間；不過，12月費城聯儲製造業指數未有如預期般回升，更進一步跌至-16.4，綜合近期數據結果，製造業表現確實理想。然而，整體數據仍然反美國經濟情況良好，美元繼續造好。英國央行議息後一如預期維持利率在4.75%不變，行長貝利表示，由於經濟面臨很大的不確定性，因此採取漸進降息。不過，由於9位委員當中有3人投票支持降息，較預期多，市場認為央行內部有偏鴿的趨勢，英鎊曾經跌破1.25。現時除日本外，主要經濟體都有降息需要，當中美聯儲的態度更為審慎，經濟數據亦較佳，因此非美貨幣短期下行壓力仍然大。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。