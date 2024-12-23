23/12/2024 15:56
《美元走勢－羅明立》美匯指數回落至107.30附近
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|156.62
|156.70
|156.34
|歐元/美元
|1.0442
|1.0446
|1.0427
|英鎊/美元
|1.2580
|1.2588
|1.2571
|美元/瑞郎
|0.8934
|0.8937
|0.8928
|美元/港元
|7.7702
|7.7726
|7.7691
《美元走勢》美國11月PCE物價指數按年由2.3%微升2.4%，核心PCE物價指數則維持於2.8%，都略低於預期。12月密歇根大學消費者信心指數終值保持於74。美國聯儲局官員對明年貨幣政策發表不同看法，舊金山聯儲主席戴利表示，經濟前景面臨的風險均衡，通脹回落放慢，未來降息的次數會較局方之前的預期少，她對局方現時預測來年兩次降息感到滿意；另一位官員威廉姆斯稱局方將繼續減息，但要根據數據而作決定。至於在今次會議上反對降息的克利夫蘭聯邦儲備銀行行長哈馬克指，在控制通脹有更多進展前，利率應保持穩定。匯市交投淡靜，美匯指數回落至107.30附近。歐元再次守住1.0330後反彈，可留意1.0450的阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0430
|1.0330
|1.0480
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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