23/12/2024 15:56

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 156.62 156.70 156.34 歐元/美元 1.0442 1.0446 1.0427 英鎊/美元 1.2580 1.2588 1.2571 美元/瑞郎 0.8934 0.8937 0.8928 美元/港元 7.7702 7.7726 7.7691

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0430 1.0330 1.0480 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國11月PCE物價指數按年由2.3%微升2.4%，核心PCE物價指數則維持於2.8%，都略低於預期。12月密歇根大學消費者信心指數終值保持於74。美國聯儲局官員對明年貨幣政策發表不同看法，舊金山聯儲主席戴利表示，經濟前景面臨的風險均衡，通脹回落放慢，未來降息的次數會較局方之前的預期少，她對局方現時預測來年兩次降息感到滿意；另一位官員威廉姆斯稱局方將繼續減息，但要根據數據而作決定。至於在今次會議上反對降息的克利夫蘭聯邦儲備銀行行長哈馬克指，在控制通脹有更多進展前，利率應保持穩定。匯市交投淡靜，美匯指數回落至107.30附近。歐元再次守住1.0330後反彈，可留意1.0450的阻力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。