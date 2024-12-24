24/12/2024 14:40
《美元走勢－羅明立》英鎊反彈未能企穩1.26
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|157.03
|157.39
|156.89
|歐元/美元
|1.0395
|1.0409
|1.0389
|英鎊/美元
|1.2534
|1.2543
|1.2528
|美元/瑞郎
|0.8990
|0.8997
|0.8983
|美元/港元
|7.7677
|7.7684
|7.7677
《美元走勢》美國12月諮商會消費者信心指數由111.7跌至104.7，不及預期；11月耐用品訂單按月下滑至-1.1%，創6月份以來最大單月度幅。美匯指數日前跌近107.30附近後有反彈，聖誕假期前交投淡靜。周一(23日)英國公布第三季度GDP年率終值向下修正至0.9%，同時公布的三季度經常帳赤字收縮至180.99億英鎊，好於預期。受數據影響，鎊美日前的反彈未能企穩1.26，回軟至1.25邊緣。今日(24日)澳洲聯儲公布12月貨幣政策會議紀要顯示，政策需要保持「足夠限制性」，直至對通脹目標有信心，對通脹持續高於目標的容忍度非常有限。未來的數據如果與預測一致或偏弱，將會增強對控制通脹的信心，到時可以考慮開始對緊縮的貨幣政策作出調整。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0430
|1.0330
|1.0480
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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