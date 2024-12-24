24/12/2024 14:40

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 157.03 157.39 156.89 歐元/美元 1.0395 1.0409 1.0389 英鎊/美元 1.2534 1.2543 1.2528 美元/瑞郎 0.8990 0.8997 0.8983 美元/港元 7.7677 7.7684 7.7677

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0430 1.0330 1.0480 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國12月諮商會消費者信心指數由111.7跌至104.7，不及預期；11月耐用品訂單按月下滑至-1.1%，創6月份以來最大單月度幅。美匯指數日前跌近107.30附近後有反彈，聖誕假期前交投淡靜。周一(23日)英國公布第三季度GDP年率終值向下修正至0.9%，同時公布的三季度經常帳赤字收縮至180.99億英鎊，好於預期。受數據影響，鎊美日前的反彈未能企穩1.26，回軟至1.25邊緣。今日(24日)澳洲聯儲公布12月貨幣政策會議紀要顯示，政策需要保持「足夠限制性」，直至對通脹目標有信心，對通脹持續高於目標的容忍度非常有限。未來的數據如果與預測一致或偏弱，將會增強對控制通脹的信心，到時可以考慮開始對緊縮的貨幣政策作出調整。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。