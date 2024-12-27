27/12/2024 17:15
《美元走勢－羅明立》歐央行料續降息撐經濟，歐元受壓
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|157.95
|157.51
|157.62
|歐元/美元
|1.0424
|1.0407
|1.0408
|英鎊/美元
|1.2518
|1.2530
|1.2526
|美元/瑞郎
|0.8996
|0.8989
|0.8993
|美元/港元
|7.7672
|7.7617
|7.7652
《美元走勢》聖誕節假期，市場交投淡静，美匯指數维持高位震盪。據調查顯示，歐元區明年經濟增長勢頭將低於之前的預期，較2024年只有小幅增長。歐洲央行行長拉加德早前表示，距離能夠宣布通脹已可持續地控制在2%中期目標的時間非常接近。市場相信歐洲央行會繼續降息以支持疲弱的經濟。此外，德法兩國明年仍然受到政治動盪的影響，甚至可能衝擊歐盟的穩定，估計歐元匯價將繼續受壓。。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0440
|1.0340
|1.0470
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。