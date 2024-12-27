27/12/2024 17:15

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 157.95 157.51 157.62 歐元/美元 1.0424 1.0407 1.0408 英鎊/美元 1.2518 1.2530 1.2526 美元/瑞郎 0.8996 0.8989 0.8993 美元/港元 7.7672 7.7617 7.7652

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0440 1.0340 1.0470 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》聖誕節假期，市場交投淡静，美匯指數维持高位震盪。據調查顯示，歐元區明年經濟增長勢頭將低於之前的預期，較2024年只有小幅增長。歐洲央行行長拉加德早前表示，距離能夠宣布通脹已可持續地控制在2%中期目標的時間非常接近。市場相信歐洲央行會繼續降息以支持疲弱的經濟。此外，德法兩國明年仍然受到政治動盪的影響，甚至可能衝擊歐盟的穩定，估計歐元匯價將繼續受壓。。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。