30/12/2024 16:28

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 158.07 157.80 157.91 歐元/美元 1.0431 1.0421 1.0428 英鎊/美元 1.2589 1.2566 1.2567 美元/瑞郎 0.9024 0.9015 0.9022 美元/港元 7.7620 7.7638 7.7608

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0440 1.0340 1.0470 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周因聖誕節以及年结關系，金融市場交投平淡，匯市變動不大。歐洲央行管委霍爾茨曼表示，歐元下跌和部分能源價格上升將帶來通脹風險，若匯價進一步貶值，央行下次再減息時間可能要延後。不過，央行內部有其他官員希望加大減息力度以支持經濟，有大行分析指明年歐洲央行降息可能超過0.75%。區內經濟基本面疲弱將限制歐元匯價上升，下行風險仍然較大。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。