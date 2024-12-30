30/12/2024 16:28
《美元走勢－羅明立》減息預期及經濟基本面疲弱將限制歐元上升
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|158.07
|157.80
|157.91
|歐元/美元
|1.0431
|1.0421
|1.0428
|英鎊/美元
|1.2589
|1.2566
|1.2567
|美元/瑞郎
|0.9024
|0.9015
|0.9022
|美元/港元
|7.7620
|7.7638
|7.7608
《美元走勢》上周因聖誕節以及年结關系，金融市場交投平淡，匯市變動不大。歐洲央行管委霍爾茨曼表示，歐元下跌和部分能源價格上升將帶來通脹風險，若匯價進一步貶值，央行下次再減息時間可能要延後。不過，央行內部有其他官員希望加大減息力度以支持經濟，有大行分析指明年歐洲央行降息可能超過0.75%。區內經濟基本面疲弱將限制歐元匯價上升，下行風險仍然較大。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0440
|1.0340
|1.0470
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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