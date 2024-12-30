30/12/2024 14:29

《匯海威言－毛偉廉》2025年初三件事，將深度影響美元匯價

《匯海威言》2024年餘下只有兩個交易日，除非地緣政治突然升溫，否則預計這兩天市場不會有重大變化。踏入2025年初，三件事將令市場高度關注，因將會對美元匯價有深度影響。



影響美元的三件事如下:



一，特朗普加徵關稅政策會否在1月20日上任後認真的實施，一旦實施，預計美元會從目前的高位再攀升。特朗普這個關稅政策，首先向加拿大及墨西哥加徵25%入口稅，向中國則加10%，連同2018年加徵25%，合共將會向中國加徵35%關稅。特朗普無疑是想為美國國庫增加收入，務求減輕沉重的外債（目前已累計達36萬億美元），而每年發債利息支出達1.1萬億美元，佔政府總收入的23%，且債務仍不斷上升，是個非常令人擔憂的數字。特朗普為美國減輕債務負擔，無疑是件好事，不過，加徵關稅的同時，也會損害本已不太強勁的美國經濟。若經濟轉弱，近期因特朗普大減企業稅至15%的概念而上升的美股或會炒完，本已高企近歷史高位的美股三大指數有可能借勢出現深度調整，甚至出現股災，我相信愛面子的特朗普不希望見到他一上台，美股就出現下跌的情景。中國是美國最大的貿易國，之前幾年加了25%關稅，時間證明了對中國經濟增長沒有影響，再加10%，反而令美國通脹回升及減慢經濟增長。所以，筆者相信加徵關稅是特朗普與中國的談判籌碼。前周特朗普發聲明表示會邀請習主席到美國參加他的就職典禮，相信習主席出席機會極微，但反映這是特朗普想與中國談判的先兆。距離特朗普上任有二十多日，密切留意關稅事件會否有變化。



第二，歐盟最大經濟體德國政局可能變天，美元或有沽壓。德國總理朔爾茨(Scholz)的「紅綠燈聯盟」上個月垮台後，前周又未能通過國會信任投票，總統施泰因邁爾(Steinmeier)剛在上周五（27日）解散國會，並宣布明年2月23日提早舉行大選，比原定日期提早了7個月。目前支持率最高的政黨是聯盟黨，支持率約32%，選擇黨以20%的支持率排名第二，社民黨和綠黨分別以16%和14%的支持率排在第三及第四位，但民調未必能反映最終選舉結果。今年美國大選前，賀錦麗在民調支持率領先，但到正式投票時，賀錦麗卻大比數落敗，所以不排除選擇黨有機會勝出。值得留意的是，今次支持率位居第二的選擇黨是主張停止支援烏克蘭及反對制裁俄羅斯，目前德國GDP增長只有0.1%，認為支援烏克蘭是拖累德國及整個歐洲經濟的主因。若然選擇黨最終勝出，德國經濟有望重回增長之路。停止支援烏克蘭，在概念上為歐元提供上升動力，歐元在美元指數佔比最重，因此若然選擇黨獲勝，對美元無疑是個壓力，密切留意2月23日前的選舉發展。



第三，為避開美元結算的SWIFT系統的金磚支付平台(Brics Pay)將推出，料對美元構成壓力。雖然金磚組織未有公布推出時間表，但不排除突然在明年初推出。由於今年金磚十國的GDP總額上升，佔全球37.3%，已超越了以美元結算的G7國家的30%，所以金磚支付平台一旦推出，令美元需求下降的影響不能忽視。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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