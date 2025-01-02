02/01/2025 16:51
《美元走勢－羅明立》日銀未排除1月加息，美元兌日圓稍回落
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|156.60
|157.64
|156.49
|歐元/美元
|1.0350
|1.0375
|1.0348
|英鎊/美元
|1.2494
|1.2540
|1.2492
|美元/瑞郎
|0.9055
|0.9074
|0.9040
|美元/港元
|7.7778
|7.7780
|7.7711
《美元走勢》美國10月FHFA房價指數按月升0.4%，10月S&P/CS20座大城市未季調房價指數年率升4.2%，低於前值0.7%和4.57%，但好於預期。年結前美元維持強勢但變化不大，市場觀望特朗普上台後就放寬監管、減稅、提高關稅和收緊移民政策的具體做法。日本央行早前表示，儘管在政策會議上，多數人持謹慎態度維利率不變，但1月加息仍然是可能的。受消息影響美元兌日圓稍為回落，但整體表現仍然向好，初步美元支持在156及154.50。歐元仍然反壓，若跌破1.0330，小心進一步下試1.02。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0380
|1.0280
|1.0420
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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