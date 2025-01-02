02/01/2025 16:51

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 156.60 157.64 156.49 歐元/美元 1.0350 1.0375 1.0348 英鎊/美元 1.2494 1.2540 1.2492 美元/瑞郎 0.9055 0.9074 0.9040 美元/港元 7.7778 7.7780 7.7711

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0380 1.0280 1.0420 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國10月FHFA房價指數按月升0.4%，10月S&P/CS20座大城市未季調房價指數年率升4.2%，低於前值0.7%和4.57%，但好於預期。年結前美元維持強勢但變化不大，市場觀望特朗普上台後就放寬監管、減稅、提高關稅和收緊移民政策的具體做法。日本央行早前表示，儘管在政策會議上，多數人持謹慎態度維利率不變，但1月加息仍然是可能的。受消息影響美元兌日圓稍為回落，但整體表現仍然向好，初步美元支持在156及154.50。歐元仍然反壓，若跌破1.0330，小心進一步下試1.02。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。