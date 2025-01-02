02/01/2025 09:48

《真知灼見－溫灼培》關心澳元，不能忽略鐵價前景

《真知灼見》澳元是次跌浪是始於2024年10月初，從大約靠近70美仙高位一直跌至約62美仙，跌幅達11.4%。當然，是次澳元跌在時間上與美元轉強是吻合。霎眼看，是次澳元跌看似與澳洲本身基礎因素無直接關係，只是跟大圍貨幣兌美元跌而已。但如認真計算，在同一期間，美匯指數實際上只升了約8.5%。換言之，澳元的跌，不能單從美元升去解釋。



*澳元弱可能與鐵礦石消息有關*



回看澳元本身基礎因素。現在澳元成為了除日圓以外，唯一尚未減息的七大貨幣，這可視為利好澳元匯價因素。而隨著內地又重新接受澳洲海產及農產品進口等，這一切也應利好澳元。既然澳元基礎因素不差，為何澳元的跌幅不是較美匯升幅要小，而是要大呢？明顯，當中可能另有內情。不排除這一切與鐵礦石的最新消息有關。



*西非龐大鐵礦將於2025年投產*



事實上，消息早已傳出指，全球鐵礦開採巨企力拓，與內地開採企業中鋁鐵礦（背後主要股東為中鋁集團和中國寶武）合資成立了Simfer公司，並與西非國家畿內亞(Guinea)政府達成了協議，共同開採當地的「西芒杜鐵礦」南部兩個區域。在此必須先理解西芒杜鐵礦的一些背景資料。這鐵礦是現今被視為全球儲量最大、品質最高的未開發鐵礦。過去這礦場難於開發，是因為這礦場離海岸甚遠，在缺乏鐵路及相關碼頭設施作運輸的情況下，開採出來的鐵礦石難於出口。但據了解，這一切正快將解決。據力拓第三季報告中所披露，截至2024年第三季度，相關的鐵路、橋樑、隧道挖掘及碼頭建設等進展良好，力拓有信心工程可於2024年第四季取得更大進展，並預期礦場可於2025年投產，惟沒落實實際投產日期。力拓還指出，一旦投產，有信心在30個月內把鐵礦石產量提高至6000萬噸水平。



*澳洲出口嚴重依賴鐵礦石*



鐵礦石是澳洲的主要出口，佔其整體出口達24%。中國一旦把一部分鐵礦石需求轉向其擁有股份的畿內亞礦場，可預期這對澳洲出口以至澳元匯價相當不利。還有一點必須理解，上述所指的礦場只是西芒杜鐵礦的兩個區域，據了解中央還正與畿利亞政府就其他區域的開採權作出談判。這一切變化實在值得大家多加留意！



當然，西芒杜鐵礦開發需時，或許今年內還不會對澳洲經濟帶來太大衝擊。但可預計，隨時間過去，待西芒杜鐵礦開發一旦成熟，這可對澳元匯價相當不利。所以，在對澳元作長遠分析時，這點不得不作考慮。今早於亞洲市場，澳元匯價報61.89美仙。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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