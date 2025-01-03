03/01/2025 17:58
《美元走勢－羅明立》美匯升越109關，歐元下試1算機會較大
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|157.16
|157.47
|157.04
|歐元/美元
|1.0283
|1.0297
|1.0265
|英鎊/美元
|1.2400
|1.2407
|1.2383
|美元/瑞郎
|0.9103
|0.9125
|0.9099
|美元/港元
|7.7778
|7.7800
|7.7766
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數由22萬降至21.1萬人，為近一月低位；12月SPGI製業PMI終值亦由48.3上修至49.4。不過，11月營建支出按月無升跌，差過預期。整體數據表現不俗，美匯指數造好，升越109關口，創下2022年11月中旬以來新高，後續關注特朗普政策對美元的影響。
由於經濟疲弱加上央行積極降息，美元兌加元漲至1.4470附近才略為回調。過去10年，美元兌加元兩次高位都在1.47關口附近，相信會有較大阻力，值得留意。歐元昨日(2日)跌破1.03後挫至1.02低位，會是初步支持，短線有機會略為回升，但基本面不振將限制反彈，最終下試1算機會仍然較大。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0230
|1.0330
|1.0190
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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