03/01/2025 17:58

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 157.16 157.47 157.04 歐元/美元 1.0283 1.0297 1.0265 英鎊/美元 1.2400 1.2407 1.2383 美元/瑞郎 0.9103 0.9125 0.9099 美元/港元 7.7778 7.7800 7.7766

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0230 1.0330 1.0190 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數由22萬降至21.1萬人，為近一月低位；12月SPGI製業PMI終值亦由48.3上修至49.4。不過，11月營建支出按月無升跌，差過預期。整體數據表現不俗，美匯指數造好，升越109關口，創下2022年11月中旬以來新高，後續關注特朗普政策對美元的影響。由於經濟疲弱加上央行積極降息，美元兌加元漲至1.4470附近才略為回調。過去10年，美元兌加元兩次高位都在1.47關口附近，相信會有較大阻力，值得留意。歐元昨日(2日)跌破1.03後挫至1.02低位，會是初步支持，短線有機會略為回升，但基本面不振將限制反彈，最終下試1算機會仍然較大。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。