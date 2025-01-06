06/01/2025 15:32
《美元走勢－羅明立》德法政治不明朗，歐元不排除再試1.02
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|157.79
|157.83
|156.97
|歐元/美元
|1.0309
|1.0318
|1.0293
|英鎊/美元
|1.2437
|1.2447
|1.2411
|美元/瑞郎
|0.9096
|0.9105
|0.9077
|美元/港元
|7.7751
|7.7799
|7.7731
《美元走勢》美國12月ISM製造業PMI值好於預期48.4，錄得49.3，數據公布後，美元小幅拉漲後回吐漲幅，仍位於高位震盪。英國11月央行抵押貸款許可只有6.572萬宗，當地12月製造業PMI數據繼續走弱，在經濟不景氣背景之下，疊加美元走強帶來的壓力，鎊匯近期跌至1.2350附近，之後有反彈，留意1.25的阻力。歐元同樣由1.02低位回升，區內經濟缺乏起色，德法兩國又政治不明朗，1.0350附近會有阻力，不排除要再試1.02的支持。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0330
|1.0230
|1.0370
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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