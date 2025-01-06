06/01/2025 15:32

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 157.79 157.83 156.97 歐元/美元 1.0309 1.0318 1.0293 英鎊/美元 1.2437 1.2447 1.2411 美元/瑞郎 0.9096 0.9105 0.9077 美元/港元 7.7751 7.7799 7.7731

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0330 1.0230 1.0370 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國12月ISM製造業PMI值好於預期48.4，錄得49.3，數據公布後，美元小幅拉漲後回吐漲幅，仍位於高位震盪。英國11月央行抵押貸款許可只有6.572萬宗，當地12月製造業PMI數據繼續走弱，在經濟不景氣背景之下，疊加美元走強帶來的壓力，鎊匯近期跌至1.2350附近，之後有反彈，留意1.25的阻力。歐元同樣由1.02低位回升，區內經濟缺乏起色，德法兩國又政治不明朗，1.0350附近會有阻力，不排除要再試1.02的支持。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。