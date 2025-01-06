06/01/2025 13:30

《匯海威言－毛偉廉》美元強勢是否見頂，本周關注美國就業報告

《匯海威言》上周美元指數升至109水平，為26個月最高。本周迎來美國就業報告，雖然是重要數據，但特朗普的全球關稅政策，仍然是全球投資者首要關注重點，今年資產配置，完全視乎本月20日他上任後公布的關稅政策細節，料美元強勢將維持至特朗普上台。



目前推高美元匯價的最大因素，仍然是特朗普的關稅政策。幾周前，美國聯儲局議息時公布的利率點陣圖顯示，今年減息次數由9月預估的四次大幅降為兩次。很明顯，特朗普11月當選後，其關稅政策已大幅降低了聯儲局今年的減息預期，因而大大提振了美元升勢，從11月初至今，美元指數從103水平升至上周見109水平，可見關稅政策對美元的影響力相當大。特朗普將在本月20日上任，其關稅政策細節，將令市場屏息以待，預計關稅政策公布前，美元仍受到支持。因此，本周公布的美國12月就業報告，當中重點關注的非農業新增職位，縱使造差，料對美元沽壓有限，因市場最擔心是關稅政策如何發展。本周五（10日）美國勞工部將公布12月一系列就業報告，重頭的非農業新增職位，預測為增加15.4萬份，前值為增加22.7萬份；失業率方面，預測與前值同為4.2%。



美國10年期債息升上4.6%之上，慎防美股出現顯著調整，或引發日圓拆倉。



今年聯儲局減息預期大降溫，除了刺激美元上升外，也大幅推高了美債息，美國10年期債息上周五（3日）收報4.601%，為半年來最高。債息上升，一向對股市不利。特朗普大減企業稅的預期令美股大升後，近日有少許回落，但美股三大指數（道指、標指及納指）仍接近歷史高位，故不排除近日美債息急升，會令美股從高位作深度調整。另外，日本央行於1月23日的加息預期近日升溫，而且美元兑日圓目前約在157水平，反映日圓匯價相當弱，或會驅使美股投資者進行日圓拆倉，一旦拆倉出現，日圓匯價料會大幅升值。美股三大指數的日線圖均出現了「頭肩頂」形態，即預期後市向下走，所以，密切留意美債息及美股表現。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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