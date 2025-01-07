07/01/2025 17:00

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 157.60 158.42 157.51 歐元/美元 1.0423 1.0423 1.0378 英鎊/美元 1.2560 1.2563 1.2608 美元/瑞郎 0.9048 0.9056 0.9023 美元/港元 7.7715 7.7749 7.7709

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0445 1.0350 1.0485 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周一(6日)美國10年期國債孳息率升近4.65%，但美元卻大幅下挫，由接近109跌至107中位。有媒體報導特朗普政府的提高關稅只針對某些對國家經濟及安全相關的行業，而稅率亦無預期般大。消息之後雖然被特朗普否認，但仍然令美元顯著下跌。數據方面，歐洲國家12月標普全球服務業PMI終值普遍向上修正，反而英美的同類數據卻向下修，加上美國11月工廠訂單按月收縮0.4%，差過預期，都加速美元借勢調整。歐元受惠美元下跌而升近1.0440，初步阻力在1.0470。本周五(10日)市場關注美國的非農就業數據，而特朗普正式上任的日子愈來愈近，政策將如何具體落實將有答案，相信金融市場的波動性將會增加。匯價方面，美元整體應仍然有優勢，107附近有支持。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。