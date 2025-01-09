09/01/2025 16:22

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 158.13 158.29 157.76 歐元/美元 1.0298 1.0322 1.0297 英鎊/美元 1.2295 1.2365 1.2294 美元/瑞郎 0.9116 0.9120 0.9099 美元/港元 7.7790 7.7818 7.7780

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0340 1.0240 1.0390 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國12月ADP就業人數減至12.2萬，低於預期的14萬，並創3個月新低。隨後公布的上周初次申領失業救濟人數則降至20.1萬，好過市場預期。資料公布後美元小幅下挫。美聯儲局理事沃勒支持今年進一步降息，預期關稅不會對通脹產生顯著影響。不過，12月會議紀要顯示，美聯儲局對通脹回升的憂慮有所上升，並指政策利率已較之前更接近中性水平，雖然局方仍然相信通脹將繼續邁向2%的目標，但過程可能會較預期要長，如果經濟表現強勁，寬鬆貨幣政策的行動可能要有所放緩。有媒體指特朗普正考慮宣布全國經濟緊急狀態，以便加快落實大幅調高關稅，美國10年期國債孳息率維持於近期高位，美匯指數曾經重上109。歐元區經濟數據仍然疲弱，12月工業景氣指數及經濟景氣指數都繼續下滑，且差過預期。歐洲央行將繼續減息以挽救經濟，加上極右政黨可能在2月大選中得到更多的支持，歐元或在1.0200-1.0460之間波動，下行風險仍然較大。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。