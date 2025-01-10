10/01/2025 17:01

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 158.37 158.43 157.94 歐元/美元 1.0282 1.0305 1.0281 英鎊/美元 1.2272 1.2309 1.2270 美元/瑞郎 0.9130 0.9132 0.9115 美元/港元 7.7833 7.7837 7.7805

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0340 1.0240 1.0390 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周四(9日)美國金融市場休市，多名聯儲局官員就未來降息表達意見，費城聯儲主席哈克表示局方仍然處於減息的過程中，現時面對很高的不確定性，必須依賴數據來決定，同時可以暫停行動觀察情況；波士頓聯儲的柯林斯則認為，要求對降息採取漸進、耐心的方式；另外兩位官員亦有類似要謹慎行動的表態。美元維持在近期高位109.0附近震盪，關注周五(10日)的非農就業數據。由於通脹繼續削弱購買力，日本家庭連續第四個月減少支出，不利加薪原本帶來的消費效應。日本央行擔心經濟復甦動力疲弱，加息時間仍然舉棋不定，令匯價維持弱勢，市民要承擔高昂的入口價格。現時市場認為1月加息機會略低過5成，日圓短期可能難以明顯反彈。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。