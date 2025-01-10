10/01/2025 17:01
《美元走勢－羅明立》關注今晚非農，日圓短期或難明顯反彈
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|158.37
|158.43
|157.94
|歐元/美元
|1.0282
|1.0305
|1.0281
|英鎊/美元
|1.2272
|1.2309
|1.2270
|美元/瑞郎
|0.9130
|0.9132
|0.9115
|美元/港元
|7.7833
|7.7837
|7.7805
《美元走勢》周四(9日)美國金融市場休市，多名聯儲局官員就未來降息表達意見，費城聯儲主席哈克表示局方仍然處於減息的過程中，現時面對很高的不確定性，必須依賴數據來決定，同時可以暫停行動觀察情況；波士頓聯儲的柯林斯則認為，要求對降息採取漸進、耐心的方式；另外兩位官員亦有類似要謹慎行動的表態。美元維持在近期高位109.0附近震盪，關注周五(10日)的非農就業數據。
由於通脹繼續削弱購買力，日本家庭連續第四個月減少支出，不利加薪原本帶來的消費效應。日本央行擔心經濟復甦動力疲弱，加息時間仍然舉棋不定，令匯價維持弱勢，市民要承擔高昂的入口價格。現時市場認為1月加息機會略低過5成，日圓短期可能難以明顯反彈。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0340
|1.0240
|1.0390
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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