10/01/2025 10:07

《真知灼見－溫灼培》美長債息升非無因，提防會損經濟

《真知灼見》美國具指標性的10年期債息本周高見4.73%水平，與2024年的全年高位4.739%（4月25日高位）相距不遠。聯儲局從2024年9月起開展了減息周期，至今合共減了1厘息，惟長債息至今依然高企不下，這實在有點令人匪夷所思。由於聯儲局在其12月議息會上公開的點陣圖中，仍指向今年內該局有兩次減息機會，換言之長債息的上升與加息無關。而最有可能導致長債息升的原因相信有二，分別為通脹及美債所可能出現的供過於求問題。



*今年美債料供應量大*



從《彭博社》數字顯示，在整個2024年美國政府發行的債券中，約佔九成是1年期或以下。換言之，這批債券於今年將會再次到期，加上其他年期到期的債務，《彭博社》估計今年到期的美國政府債券金額高達約9萬億美元。這是一個甚麼概念呢？現今美國政府的總債務約36萬億美元，即今年到期債務便佔整體債務的25%。當大量債券到期，明顯美國政府便要大舉發債，倘若待特朗普上任後又能打破國會對其政府所設的債務上限，可想象美國政府今年所發行債券數量將更大。債的供應如此大，需求又如何呢？



從美國財政部於12月公開的10月數字顯示，在美國前十大債主中，七個在該月減持了美債。當中最大債主日本，於該月總額減至過去一年最低，中國對美債更減至自2009年來最低，連英國及加拿大等都在減持美債。由於美元現今持續強勢，使不少主要貨幣都跌至一些臨界水平，這或會驅使不少國家的央行都要大舉拋美債以捍衛其貨幣。所以可預見，美債今年的供過於求情況只會愈見嚴重，而這將會是推高美國長債息的一個重要催化劑。



*通脹高，驅使投資者要求高息作回報*



反觀通脹又如何呢？從美國9月CPI年通脹率處於2.4%，10月2.6%，到11月攀至2.7%，12月數字將有待本月15日（下周三）公布，市場估計將略升至2.8%。明顯，特朗普尚未上任，美國通脹已重拾升軌。倘特朗普上任後保持其承諾向全球進口貨品徵收關稅，美國的通脹相信會更高。而為稀釋龐大債務，相信美國財金官員更是樂見通脹，不會採取激進打壓通脹方案，相信這亦是為何當投資者買美債時，要求更高息率回報的原因。



*高長債息環境損經濟*



當明白美長債息高企是有其原因，且不會輕易回落，這樣便要提防其對美國經濟前景所帶來的影響。因不少借貸，如按揭息率及企業發債息率，都會依據美國長債息作為指標，一旦按息及企業發債息率上升，這定當削弱美國往後經濟。而事實上，據房地美(Freddie Mac)最新一星期數字顯示，美國30年固定按揭息率攀至6.93厘，是自去年7月以來最高。另外，日圓匯價對美日長債息差變化敏感，如美長債息升，這亦對日圓不利。所以，對於美國長債息變化，我們不能忽視。今早於亞洲市場，日圓報158.15兌1美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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