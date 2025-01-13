13/01/2025 16:53
《美元走勢－羅明立》美匯指數升近110，英鎊失守1.22
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|157.53
|157.87
|157.25
|歐元/美元
|1.0222
|1.0250
|1.0208
|英鎊/美元
|1.2156
|1.2208
|1.2123
|美元/瑞郎
|0.9163
|0.9180
|0.9160
|美元/港元
|7.7866
|7.7876
|7.7845
《美元走勢》美國12月非農就業數據好於預期，增加25.6萬人，遠高於預期的16萬人，為2024年6月以來新高。失業率降至4.1%，平均時薪按月增長0.3%，符合預期。同日公布的密歇根大學消費者信心指數由74回落至73.2，跌幅大於預期。就業市場表現強勁拉動美元上升，美匯指數升近110水平。市場現時估計1月美聯儲局維持利率不變的機會高達九成。美元強勁令所有非美貨幣受壓，歐元跌近1.02，英鎊更失守1.22。
同日加拿大亦公布就業數據，12月失業率回落至6.7%，就業人數增加9.09萬，遠超預期。由於美元強勢，加元亦難避免走低，1.47是重要阻力，接近可小注博反彈。歐元可關注1.02附近的支持。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0210
|1.0300
|1.0170
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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