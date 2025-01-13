13/01/2025 16:53

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 157.53 157.87 157.25 歐元/美元 1.0222 1.0250 1.0208 英鎊/美元 1.2156 1.2208 1.2123 美元/瑞郎 0.9163 0.9180 0.9160 美元/港元 7.7866 7.7876 7.7845

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0210 1.0300 1.0170 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國12月非農就業數據好於預期，增加25.6萬人，遠高於預期的16萬人，為2024年6月以來新高。失業率降至4.1%，平均時薪按月增長0.3%，符合預期。同日公布的密歇根大學消費者信心指數由74回落至73.2，跌幅大於預期。就業市場表現強勁拉動美元上升，美匯指數升近110水平。市場現時估計1月美聯儲局維持利率不變的機會高達九成。美元強勁令所有非美貨幣受壓，歐元跌近1.02，英鎊更失守1.22。同日加拿大亦公布就業數據，12月失業率回落至6.7%，就業人數增加9.09萬，遠超預期。由於美元強勢，加元亦難避免走低，1.47是重要阻力，接近可小注博反彈。歐元可關注1.02附近的支持。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。