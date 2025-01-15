15/01/2025 17:12
《美元走勢－羅明立》美國今晚CPI難動搖聯儲本月按兵不動決定
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|157.16
|158.04
|156.84
|歐元/美元
|1.0300
|1.0305
|1.0287
|英鎊/美元
|1.2213
|1.2241
|1.2161
|美元/瑞郎
|0.9121
|0.9130
|0.9110
|美元/港元
|7.7881
|7.7900
|7.7867
《美元走勢》美國12月PPI年率升至3.3%，核心年率升至3.5%，但兩者都低於預期。數據結果稍為緩解市場對通脹的憂慮，美元短線下挫，回到109附近。今晚將公布12月CPI數據，相信不會對美聯儲局1月按兵不動的決定產生很大影響。此外，加沙停火得到推展，有助避險需求回落
，都使美元有回調壓力。
近期歐洲方面的消息比較平淡，但整體基本面不振跟政治不確定性的困擾仍然存在，不過歐元在1.02附近的支持發揮作用，隨著美元的短線回落，歐元反彈上1.03，初步阻力在1.0320/50。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0320
|1.0220
|1.0360
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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