15/01/2025 17:12

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 157.16 158.04 156.84 歐元/美元 1.0300 1.0305 1.0287 英鎊/美元 1.2213 1.2241 1.2161 美元/瑞郎 0.9121 0.9130 0.9110 美元/港元 7.7881 7.7900 7.7867

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0320 1.0220 1.0360 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國12月PPI年率升至3.3%，核心年率升至3.5%，但兩者都低於預期。數據結果稍為緩解市場對通脹的憂慮，美元短線下挫，回到109附近。今晚將公布12月CPI數據，相信不會對美聯儲局1月按兵不動的決定產生很大影響。此外，加沙停火得到推展，有助避險需求回落，都使美元有回調壓力。近期歐洲方面的消息比較平淡，但整體基本面不振跟政治不確定性的困擾仍然存在，不過歐元在1.02附近的支持發揮作用，隨著美元的短線回落，歐元反彈上1.03，初步阻力在1.0320/50。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。