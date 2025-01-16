16/01/2025 15:03
《美元走勢－羅明立》美元短期調整後仍可以低位吸納
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|156.27
|156.27
|155.21
|歐元/美元
|1.0388
|1.0300
|1.0280
|英鎊/美元
|1.2213
|1.2246
|1.2207
|美元/瑞郎
|0.9125
|0.9129
|0.9113
|美元/港元
|7.7880
|7.7890
|7.7845
《美元走勢》周三(15日)美國公布12月CPI數據，整體CPI按年增長由2.7%升至2.9%，符合預期；核心CPI則由3.3%回落至3.2%，略低於預期。數據公布後，美匯指數一度跌至108.40附近，分析指是由於這兩天的數據顯示美國通脹回升的情況未如預期，對美聯儲今年降息兩次的預期有所恢復，美元因此下跌。不過，美匯其後回穩，重上109，主要是其他國家的經濟表現不濟，歐元區龍頭德國連續兩年經濟增長出現收縮，2024年GDP收縮0.2%，符合預期。英國12月CPI按年增長2.5%，核心CPI增長3.2%，都較前值及預期為低，英倫銀行有機會降息以支持經濟，有央行官員認為，今年有機會減息1厘。由於貨幣政策的走向以及基本面仍然有利美元，因此，短期調整後仍然可以低位吸納。歐元初步阻力在1.0350、英鎊阻力在1.23附近。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0330
|1.0220
|1.0360
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|沽出英鎊
|1.2260
|1.2160
|1.2310
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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