16/01/2025 15:03

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 156.27 156.27 155.21 歐元/美元 1.0388 1.0300 1.0280 英鎊/美元 1.2213 1.2246 1.2207 美元/瑞郎 0.9125 0.9129 0.9113 美元/港元 7.7880 7.7890 7.7845

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0330 1.0220 1.0360 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 沽出英鎊 1.2260 1.2160 1.2310 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周三(15日)美國公布12月CPI數據，整體CPI按年增長由2.7%升至2.9%，符合預期；核心CPI則由3.3%回落至3.2%，略低於預期。數據公布後，美匯指數一度跌至108.40附近，分析指是由於這兩天的數據顯示美國通脹回升的情況未如預期，對美聯儲今年降息兩次的預期有所恢復，美元因此下跌。不過，美匯其後回穩，重上109，主要是其他國家的經濟表現不濟，歐元區龍頭德國連續兩年經濟增長出現收縮，2024年GDP收縮0.2%，符合預期。英國12月CPI按年增長2.5%，核心CPI增長3.2%，都較前值及預期為低，英倫銀行有機會降息以支持經濟，有央行官員認為，今年有機會減息1厘。由於貨幣政策的走向以及基本面仍然有利美元，因此，短期調整後仍然可以低位吸納。歐元初步阻力在1.0350、英鎊阻力在1.23附近。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。