17/01/2025 15:46

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 155.73 155.74 155.14 歐元/美元 1.0287 1.0310 1.0285 英鎊/美元 1.2210 1.2245 1.2206 美元/瑞郎 0.9123 0.9123 0.9103 美元/港元 7.7864 7.7878 7.7861

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0330 1.0220 1.0360 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 沽出英鎊 1.2260 1.2160 1.2310 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周四(16日)環球經濟數據頗多，澳洲12月失業率由3.9%升至4%，就業人數卻增加至5.63，遠高於預期的1.5萬，不過主要源自兼職增長。英國經濟未有起色，11月工業產出按月收縮0.4%，年率計跌1.8%；製造業產出亦按年跌1.2%，11月GDP按月只有0.1%的增長，該月的商品貿易賬赤字亦擴大至193.11億英鎊，全部數據都弱於預期。晚上，美國公布12月零售銷售按月增長回落至0.4%，而上周初次申領失業救濟人數增加至21.7萬人，兩個數據都較預期差。美元短線下挫，但維持於109附近波動。有美聯儲官員講話，但對未來降息無明確暗示，而1月會議市場相信應按兵不動。歐洲央行公布12月貨幣政策會議紀要顯示，成員們愈來愈有信心通脹將在2025年上半年回歸目標，如果預測在稍後得到確認，央行認為逐步減弱政策限制性將是合適的。基於經濟疲弱，歐洲央行降息應較美聯儲進取，歐元要突破1.0350有難度。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。