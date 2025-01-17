17/01/2025 15:46
《美元走勢－羅明立》歐洲降息較美進取，歐元難破1.0350
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|155.73
|155.74
|155.14
|歐元/美元
|1.0287
|1.0310
|1.0285
|英鎊/美元
|1.2210
|1.2245
|1.2206
|美元/瑞郎
|0.9123
|0.9123
|0.9103
|美元/港元
|7.7864
|7.7878
|7.7861
《美元走勢》周四(16日)環球經濟數據頗多，澳洲12月失業率由3.9%升至4%，就業人數卻增加至5.63，遠高於預期的1.5萬，不過主要源自兼職增長。英國經濟未有起色，11月工業產出按月收縮0.4%，年率計跌1.8%；製造業產出亦按年跌1.2%，11月GDP按月只有0.1%的增長，該月的商品貿易賬赤字亦擴大至193.11億英鎊，全部數據都弱於預期。晚上，美國公布12月零售銷售按月增長回落至0.4%，而上周初次申領失業救濟人數增加至21.7萬人，兩個數據都較預期差。美元短線下挫，但維持於109附近波動。有美聯儲官員講話，但對未來降息無明確暗示，而1月會議市場相信應按兵不動。
歐洲央行公布12月貨幣政策會議紀要顯示，成員們愈來愈有信心通脹將在2025年上半年回歸目標，如果預測在稍後得到確認，央行認為逐步減弱政策限制性將是合適的。基於經濟疲弱，歐洲央行降息應較美聯儲進取，歐元要突破1.0350有難度。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0330
|1.0220
|1.0360
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|沽出英鎊
|1.2260
|1.2160
|1.2310
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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