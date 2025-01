21/01/2025 17:24

《真知灼見-溫灼培》特朗普關稅政策的三個重點

《真知灼見》就關稅問題上,雖然特朗普沒有在美國總統就職典禮當天即時宣布相關政策,但在記者會上就透露了三個重點。首先,當被記者問及會否徵加拿大及墨西哥關稅時,特朗普指正計劃於2月1日起徵她們25%關稅;對於歐洲,當被問及關稅情況時,特朗普指必須改善雙邊貿易失衡問題,直指歐洲可有兩個選項--多購買美國能源,或面對高關稅;最後,當被問及會否最終對全球所有進口貨品徵關稅時,特朗普指不排除有此可能,但認為現階段尚未準備這樣做(We may, but we are not ready for that yet)。



從上述的問答中,透露了三事項:加拿大似乎難逃被徵關稅厄運;歐洲可能以增加購買美國能源作為交換,從而避過或減少被徵關稅幅度;至於對全球貨品徵關稅,就似乎只是競選口號。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。