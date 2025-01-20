20/01/2025 17:09

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 156.24 156.29 155.71 歐元/美元 1.0307 1.0318 1.0279 英鎊/美元 1.2210 1.2222 1.2176 美元/瑞郎 0.9130 0.9145 0.9124 美元/港元 7.7834 7.7865 7.7819

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0330 1.0220 1.0360 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 沽出英鎊 1.2260 1.2160 1.2310 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國12月新屋開工年化總數達到149.9萬戶，按月強勁增長15.8%；12月營建許可總數降至148.3萬戶，按月跌0.7%，房屋數據都好過預期。隨後公布的12月工業產出按月增長0.9%，製造業產出亦增長0.6%，同樣好過預期。數據推動美匯指數上升，但今早開市後逐步回到109附近，連續多日未能突破109.30。市場等待特朗普今日（20日）正式就職後的具體施政。英國近期公布的多項經濟數據都不理想，周五（24日）發表的零售銷售亦不例外，12月銷售不升反跌，收縮0.3%，核心銷售更收縮0.6%。當地經濟疲弱，政府債務情況嚴重，而通脹有所回落，容許央行考慮減息，英鎊在1.2300/50阻力大。歐元區12月CPI年率終值符合預期升2.4%，核心CPI終值向下修正至2.7%。市場預計央行今年將降息1%，重上1.0360之前，下行風險仍然較大。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。