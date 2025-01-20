20/01/2025 17:09
《美元走勢－羅明立》市場觀望特朗普施政，經濟弱英鎊下行風險高
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|156.24
|156.29
|155.71
|歐元/美元
|1.0307
|1.0318
|1.0279
|英鎊/美元
|1.2210
|1.2222
|1.2176
|美元/瑞郎
|0.9130
|0.9145
|0.9124
|美元/港元
|7.7834
|7.7865
|7.7819
《美元走勢》美國12月新屋開工年化總數達到149.9萬戶，按月強勁增長15.8%；12月營建許可總數降至148.3萬戶，按月跌0.7%，房屋數據都好過預期。隨後公布的12月工業產出按月增長0.9%，製造業產出亦增長0.6%，同樣好過預期。數據推動美匯指數上升，但今早開市後逐步回到109附近，連續多日未能突破109.30。市場等待特朗普今日（20日）正式就職後的具體施政。
英國近期公布的多項經濟數據都不理想，周五（24日）發表的零售銷售亦不例外，12月銷售不升反跌，收縮0.3%，核心銷售更收縮0.6%。當地經濟疲弱，政府債務情況嚴重，而通脹有所回落，容許央行考慮減息，英鎊在1.2300/50阻力大。歐元區12月CPI年率終值符合預期升2.4%，核心CPI終值向下修正至2.7%。市場預計央行今年將降息1%，重上1.0360之前，下行風險仍然較大。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0330
|1.0220
|1.0360
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|沽出英鎊
|1.2260
|1.2160
|1.2310
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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