20/01/2025 10:01

《真知灼見－溫灼培》美元強勢會否出現拐點，本周成關鍵

《真知灼見》本周有兩事項要特別關注。首先，特朗普正式成為美國總統後，有多少其競選承諾將被落實；其次，是日本央行會否在本周加息。



先看特朗普，其政策重心是關稅。在競選期間，他曾承諾會對全球所有進口美國貨品徵收10%至20%關稅。但最近外媒引述消息指，特朗普團隊正討論以漸進式緩慢提高關稅，例如每月上調關稅約2%至5%，以此增加談判籌碼，同時避免通脹在短時間內急升。假使本周證實特朗普真的這樣做，將意味特朗普對徵全球10%關稅的做法缺乏把握，否則為何不一步到位？回顧自去年第四季起，美元便開展其升勢。驅使美元升的主因，是市場預期在美國高關稅政策下，會打擊全球其他國家經濟，使美國經濟一支獨秀，利美元走強。加上高關稅亦將使美國通脹難下，使聯儲局難於減息，這亦視為利好美元因素。但倘若特朗普加關稅雷聲大雨點小，這樣過去過度上升的美元便難免要調整！



*日央行議息，加息機率近八成*



周五（24日）日央行將議息。鑑於日本最新11月核心年通脹率高企2.7%（12月數字待周五公布），加上日本工資已有數年維持正增長，日央行確已具備加息條件。而據利率期貨市場估計，日央行本周加息機率已近八成。若落實加息，日圓息率將由現時0.25厘攀至半厘。過去極低的日圓息率，驅使了不少日資跑到美債市場去套取高息回報，但當日息逐步回升，為免匯率風險，提防部分日資會班資回日，並成為扭轉是次美元升勢的一股力量。



當然，在歐洲首季仍在積極減息下，要全面扭轉美元強勢是不切實際的想法。但若上述兩事項一旦發生，料也足以制止美匯進一步上升。



*特朗普就職需留意事項*



美國候任總統特朗普將於今晚（20日）正式就職。於過去周末，特朗普接受美國廣播公司新聞網(NBC)訪問時表示，在上任首天，他將要簽署大批行政命令，而數量總數將會創下紀錄。但由於今晚是馬丁路德金紀念日假期，美國市場休市，所以特朗普今晚簽署的新政策，對金融市場的衝擊可能有待周二才能在市場反映。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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