21/01/2025 15:39

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 155.50 156.19 154.77 歐元/美元 1.0370 1.0400 1.0356 英鎊/美元 1.2268 1.2312 1.2253 美元/瑞郎 0.9088 0.9095 0.9087 美元/港元 7.7834 7.7837 7.7803

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0425 1.0300 1.0465 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 沽出英鎊 1.2360 1.2230 1.2400 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周一(20日)美國馬丁路德紀念日假期，同日特朗普正式宣誓就職美國第47任總統，其就職演講提到關稅、能源、綠政等議題，未著墨加密貨幣；並表示美國正進入黃金時代，強調會以美國優先。據美媒稱，特朗普計劃發布貿易政策相關備忘錄，但不會在就職的第一天徵收新關稅。環球市場雖然無重要經濟數據公布，但美元卻意外急跌，美匯指數曾經跌破108，非美貨幣造好。有分析認為，由於市場之前預期提高關稅會導致聯儲局放慢降息步伐，現時未有即時行動，引發一些美元多頭倉位調整。歐元受惠美元調整而衝上1.04，現時1.0350變成初步支持，昨日的高位1.0435剛好是50天平均線。由於歐元區基本面疲弱，並不預期匯價有太多上升空間。據日媒引述多名消息人士表示，日本央行大多數成員可能傾向於在本周舉行的貨幣政策會議上再次加息，政策利率有機會升至0.5%，創17年來新高。美元兌日圓的50天平均線在154.80附近，上方阻力156.50，關注日本央行會議後的表態。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。