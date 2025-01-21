21/01/2025 10:39

《真知灼見－溫灼培》特朗普上任卻未見關稅？

《真知灼見》香港時間今日（21日）凌晨1時，特朗普宣誓成為了美國總統。在特朗普成為美國總統後，大家都關注他會推出怎麼樣的行政命令。而據傳媒報道指，今晨他發布了超過100項行政命令，當中涵蓋打擊非法移民、本土政策及能源等。至於外界最關注的，莫過於其對全球進口美國貨徵收關稅的政策，但對此他卻沒有公布，這無疑令市場鬆了口氣。過去市場曾擔心，被徵關稅的國家，為保持在美國市場的銷售份額，會自行降低匯率，這解釋了特朗普當選後美元升的原因。而現在，由於未見特朗普在關稅上有所公布，相信正解釋了今早於亞洲市場美匯指數一度跌破108，及離岸人民幣與加元匯價相繼升的原因。



*關稅始終是特朗普核心政策*



當然，特朗普只是剛上任，距離中期選舉還有很多時間，他不用急於在上任首天便公布關稅政策。而在第一天未有公布，不代表特朗普在未來數天或數月內不會公布相關政策。尤其當中值得留意的是，他已指示設立一個「對外稅務局」以處理所有徵收到的關稅，更不要忘記，特朗普整個政策核心就是關稅。但當然，從特朗普選舉期間指，在上任當天便徵全球關稅，到現在可能需要延遲執行，單是這差異相信也足以限制美元上升能力。



*俄烏問題難解決，料金價受惠*



在俄烏問題上，特朗普在其就職演說中雖沒有提及，但《路透社》引述特朗普政府的顧問指，要解決當中問題，可能要用上數月甚至更長時間。未知上述消息有多真確，由於特朗普過去曾揚言會在上任後24小時內解決俄烏問題，現在看似乎難於達到。假如俄烏問題解決不了，當美國還要繼續為烏克蘭提供援助，這可對美國財政不利。美國財政愈差，市場對美元信心愈弱，對金價便愈有利。



*特朗普要求加大石油開發*



最後回觀油價。在其就職演說中，特朗普揚言要戰勝通脹。他指的是過度消費及能源價格上漲推升的通脹，所以他宣布進入「國家能源緊急狀態」，要求加大石油勘探及開發。有關消息使紐約期油價格急跌，今早於亞洲市場的電子交易報76.74美元，與上周高企80美元之上明顯有別。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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