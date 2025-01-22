22/01/2025 17:22
《美元走勢－羅明立》美匯107.4附近應有支持
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|155.90
|155.98
|155.40
|歐元/美元
|1.0407
|1.0423
|1.0402
|英鎊/美元
|1.2323
|1.2351
|1.2318
|美元/瑞郎
|0.9070
|0.90673
|0.9057
|美元/港元
|7.7900
|7.7904
|7.7866
《美元走勢》特朗普上任後即時簽署超過40個總統行政令，包括退出一些國際組織，同時指考慮對墨西哥和加拿大進口的商品加徵25%的關稅，最快會在2月初，但未有提供具體細節。市場對特朗普政策的不確定性增加，日前急跌的美元反彈後回落，升幅幾乎完全被抹去，美匯指數在50天平均線的107.40附近應有支持。
英國11月ILO失業率由4.3%升至4.4%，符合預期，包括紅利的三個月平均工資按年增長5.6%，略高於預期。雖然工資增長略有加快，但失業率上升，就業職位增幅亦較上次為低，英倫銀行可能會在2月初的會議上減息0.25%以支持疲弱的經濟，英鎊1.2360有阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0425
|1.0300
|1.0465
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|沽出英鎊
|1.2360
|1.2230
|1.2400
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。