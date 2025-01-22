22/01/2025 17:22

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 155.90 155.98 155.40 歐元/美元 1.0407 1.0423 1.0402 英鎊/美元 1.2323 1.2351 1.2318 美元/瑞郎 0.9070 0.90673 0.9057 美元/港元 7.7900 7.7904 7.7866

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0425 1.0300 1.0465 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 沽出英鎊 1.2360 1.2230 1.2400 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》特朗普上任後即時簽署超過40個總統行政令，包括退出一些國際組織，同時指考慮對墨西哥和加拿大進口的商品加徵25%的關稅，最快會在2月初，但未有提供具體細節。市場對特朗普政策的不確定性增加，日前急跌的美元反彈後回落，升幅幾乎完全被抹去，美匯指數在50天平均線的107.40附近應有支持。英國11月ILO失業率由4.3%升至4.4%，符合預期，包括紅利的三個月平均工資按年增長5.6%，略高於預期。雖然工資增長略有加快，但失業率上升，就業職位增幅亦較上次為低，英倫銀行可能會在2月初的會議上減息0.25%以支持疲弱的經濟，英鎊1.2360有阻力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。