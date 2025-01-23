23/01/2025 17:09
《美元走勢－羅明立》日本明料加息，美元回落至155附近
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|156.51
|156.75
|156.29
|歐元/美元
|1.0395
|1.0416
|1.0391
|英鎊/美元
|1.2300
|1.2324
|1.2294
|美元/瑞郎
|0.9076
|0.9077
|0.9061
|美元/港元
|7.7900
|7.7917
|7.7862
《美元走勢》美國12月諮商會領先指標按月跌0.1%，差過預期。美匯指數跌近50天平均線(107.45)後有反彈，重上108以上。美國總統特朗普呼籲俄羅斯總統普京停止俄烏衝突，表示如果未能達成協議，將對俄實施關稅和制裁。市場仍然會就特朗普之後的政策而在金融市場作出反應，單以基本面及貨幣政策而言，美元在107.50應有不錯的支持。
據媒體調查顯示，19位經濟學家中有18位預計日本央行明日將上調利率至0.5%，為2008年以來的最高水平。報導指，日本央行行長植田和男的公開言論，以及日本央行副行長冰見野良三上周對商界領袖的講話，都表明日本央行有意加息。不過，美元兌日圓回落至155附近後變動不大，留意明天央行會否釋出較積極的加息的立場，還是鴿派加息。歐元及英鎊分別漲至1.0460及1.2370後回落，會是值得留意的阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0425
|1.0300
|1.0465
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|沽出英鎊
|1.2360
|1.2230
|1.2400
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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