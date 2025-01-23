23/01/2025 17:09

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 156.51 156.75 156.29 歐元/美元 1.0395 1.0416 1.0391 英鎊/美元 1.2300 1.2324 1.2294 美元/瑞郎 0.9076 0.9077 0.9061 美元/港元 7.7900 7.7917 7.7862

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0425 1.0300 1.0465 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 沽出英鎊 1.2360 1.2230 1.2400 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國12月諮商會領先指標按月跌0.1%，差過預期。美匯指數跌近50天平均線(107.45)後有反彈，重上108以上。美國總統特朗普呼籲俄羅斯總統普京停止俄烏衝突，表示如果未能達成協議，將對俄實施關稅和制裁。市場仍然會就特朗普之後的政策而在金融市場作出反應，單以基本面及貨幣政策而言，美元在107.50應有不錯的支持。據媒體調查顯示，19位經濟學家中有18位預計日本央行明日將上調利率至0.5%，為2008年以來的最高水平。報導指，日本央行行長植田和男的公開言論，以及日本央行副行長冰見野良三上周對商界領袖的講話，都表明日本央行有意加息。不過，美元兌日圓回落至155附近後變動不大，留意明天央行會否釋出較積極的加息的立場，還是鴿派加息。歐元及英鎊分別漲至1.0460及1.2370後回落，會是值得留意的阻力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。