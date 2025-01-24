24/01/2025 15:58

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 155.33 156.40 154.85 歐元/美元 1.0463 1.0471 1.0412 英鎊/美元 1.2408 1.2418 1.2350 美元/瑞郎 0.9047 0.9075 0.9041 美元/港元 7.7856 7.7904 7.7845

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0485 1.0385 1.0530 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 沽出英鎊 1.2445 1.2350 1.2485 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數升至22.3萬，略高於預期；加拿大11月零售銷售按月無增長，核心銷售收縮0.7%，差過預期。美匯指數昨日(23日)變動不大，但美國總統特朗普在達沃斯世界經濟論壇要求石油輸出國組織降低油價，並表示將要求美聯儲立即降息，呼籲其他央行跟隨。受消息影響，美元大幅下挫，跌至107.50，即50天平均線附近。雖然美國聯儲局不會因特朗普的言論而考慮貨幣政策，但其立場會影響市場預期及提供炒作空間，美元短期或會受壓，但幅度應有限，畢竟基本面仍然佔優。加拿大11月零售銷售佳，反經濟前景未有太多起色，加元借美元調整的反彈力度不宜高估，1.4250附近是美元兌加元的50天平均線，會有支持。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。