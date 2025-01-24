24/01/2025 14:32

《真知灼見－溫灼培》金價有挑戰歷史高位之勢

《真知灼見》美元與美息變化當然會左右金價，但只能作有限度影響。真正使金價攀至今天水平的，是市場對美元失信任。當大家對全球第一大貨幣美元不信任，還可信甚麼？就只能信黃金！



市場對美元失信任，主要是因為美國政府債務不斷攀升。舉例，拜登在位的4年間，便增加了約8萬億美元債務，而截至去年9月底的上個財政年度，美國政府單是利息支付，便約佔其聯邦財政收入的四分之一。當美國政府的財政嚴重失衡，又要市場如何信任其發行的美元？上述一切，解釋了資金棄美元轉投黃金的原因。



*市場對特朗普削政府開支能力存疑*



當明白這一切，便可進一步去看今天金價。特朗普11月勝選美國總統後，金價有調整，是因為他指將會成立一個「政府效率部」，聲稱透過此部門，可節省美國政府2萬億美元開支；另外特朗普又揚言，上任後24小時內將解決俄烏戰爭。上述兩政策如能成功執行，可大大節省美國政府支出，以至可改善美國政府的財赤，而這當可視為不利於金價的因素。惟現今特朗普已正式上任，市場發現情況並非如他所指那樣！



就俄烏戰爭而言，特朗普上任已超過96小時，情況卻未有變。據《路透社》引述特朗普政府顧問指，要解決俄烏問題，可能要用上數月甚至更長時間。假如俄烏問題解決不了，當美國要繼續為烏克蘭提供援助，可想象美國的財政就只會繼續惡化。至於「政府效率部」，據了解剛於本周二（21日）正式成立後，便遭到擁逾80萬聯邦僱員的美國政府僱員聯合會(American Federation of Government Employees)提出訴訟，要求該部遵守聯邦諮詢委員會的不同要求。似乎，特朗普想削減美國政府開支是談何容易。更甚者，特朗普提名的財政部長人選貝森特，在上周參議院財政委員會的確認聽證會上呼籲國會指，特朗普第一任期的減稅政策即將於今年年底到期，如不延續，會對中產經濟帶來壓力，這使市場更加擔心美國政府的財政問題。下一步我們須留意，特朗普政府會否推動提高債務上限以避免違約。可想象，債務上限水平推得愈高，對金價愈有利。



金價歷史高位是去年10月31日所創的約2790美元，這距離現水平已是不遠。如上述阻力被破，按照圖表量度，料有機會挑戰2950美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。