27/01/2025 16:06
《美元走勢－羅明立》除非特朗普言論續不利，美元調整未必持續
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|156.05
|156.25
|155.40
|歐元/美元
|1.0463
|1.0478
|1.0456
|英鎊/美元
|1.2460
|1.2464
|1.2443
|美元/瑞郎
|0.9068
|0.9074
|0.9057
|美元/港元
|7.7904
|7.7922
|7.7882
《美元走勢》美國1月SPGI製造業PMI自上年6月後重上50水平，報50.1，但1月SPGI服務業PMI卻由56.8降至52.8，不及預期。1月密西根大學消費者信心指數亦由73.2回落至71.1。數據公布後美元短線跌向107附近，其後逐步回穩，特朗普發表要求降息的言論繼續令美元受壓，非美貨幣趁機反彈。
歐元區及英國同樣公布SPGI製業及服務業PMI數據，英國兩個數據都好過預期，而歐元區則製造業數據表現較佳。歐元一度升破1.05但未能企穩。由於美國經濟基本面無重大變化，整體仍優於其他發達國家，除非特朗普繼續發表不利美元的言論，否則美元的調整未必會持續。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0485
|1.0385
|1.0530
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|沽出英鎊
|1.2485
|1.2360
|1.2535
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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