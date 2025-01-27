27/01/2025 16:06

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 156.05 156.25 155.40 歐元/美元 1.0463 1.0478 1.0456 英鎊/美元 1.2460 1.2464 1.2443 美元/瑞郎 0.9068 0.9074 0.9057 美元/港元 7.7904 7.7922 7.7882

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0485 1.0385 1.0530 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 沽出英鎊 1.2485 1.2360 1.2535 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國1月SPGI製造業PMI自上年6月後重上50水平，報50.1，但1月SPGI服務業PMI卻由56.8降至52.8，不及預期。1月密西根大學消費者信心指數亦由73.2回落至71.1。數據公布後美元短線跌向107附近，其後逐步回穩，特朗普發表要求降息的言論繼續令美元受壓，非美貨幣趁機反彈。歐元區及英國同樣公布SPGI製業及服務業PMI數據，英國兩個數據都好過預期，而歐元區則製造業數據表現較佳。歐元一度升破1.05但未能企穩。由於美國經濟基本面無重大變化，整體仍優於其他發達國家，除非特朗普繼續發表不利美元的言論，否則美元的調整未必會持續。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。