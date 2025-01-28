28/01/2025 14:44
《美元走勢－羅明立》納指急跌美匯反彈，美匯指數支持位107邊
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|155.60
|155.95
|154.80
|歐元/美元
|1.0443
|1.0457
|1.0425
|英鎊/美元
|1.2458
|1.2466
|1.2435
|美元/瑞郎
|0.9047
|0.9060
|0.9037
|美元/港元
|7.7890
|7.7898
|7.7871
《美元走勢》美國12月新屋銷售年化總數增加至69.8萬間，好過預期；1月達拉斯聯儲商業活動指數亦由3.4升至14.1。哥倫比亞同意繼續接收被遣返的無證移民，美國將暫停對其加征關稅，特朗普的關稅政策取得成效，估計會繼續作為籌碼爭取利益。美匯指數早段受壓，一度跌破107關口，之後美國納斯達克指數急跌超過3%，美匯反彈近一個大點至107.80附近，歐元未能企穩1.05以上，單日升幅被抹去。
非美貨幣受惠於特朗普的利率言論而回升，但其他央行同樣有降息需要，經濟表現亦不如美國，除非特朗普續發表淡美元言論，否則美匯在107附近應有支持。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0485
|1.0385
|1.0530
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|沽出英鎊
|1.2485
|1.2360
|1.2535
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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