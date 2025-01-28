28/01/2025 14:44

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 155.60 155.95 154.80 歐元/美元 1.0443 1.0457 1.0425 英鎊/美元 1.2458 1.2466 1.2435 美元/瑞郎 0.9047 0.9060 0.9037 美元/港元 7.7890 7.7898 7.7871

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0485 1.0385 1.0530 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 沽出英鎊 1.2485 1.2360 1.2535 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國12月新屋銷售年化總數增加至69.8萬間，好過預期；1月達拉斯聯儲商業活動指數亦由3.4升至14.1。哥倫比亞同意繼續接收被遣返的無證移民，美國將暫停對其加征關稅，特朗普的關稅政策取得成效，估計會繼續作為籌碼爭取利益。美匯指數早段受壓，一度跌破107關口，之後美國納斯達克指數急跌超過3%，美匯反彈近一個大點至107.80附近，歐元未能企穩1.05以上，單日升幅被抹去。非美貨幣受惠於特朗普的利率言論而回升，但其他央行同樣有降息需要，經濟表現亦不如美國，除非特朗普續發表淡美元言論，否則美匯在107附近應有支持。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。