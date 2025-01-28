28/01/2025 11:31

《真知灼見－溫灼培》春節長假期間不能忽略的市場變化

《真知灼見》過去兩天，美國不同年期的債息都出現下跌，當中又以較長年期的債息跌幅較顯著。日圓作為對美債息變化最敏感的貨幣，昨晚（27日）一度攀升至153.71兌1美元（根據《路透社》數字）水平。美債息為何跌？將帶來甚麼影響？



*回顧去年聯儲局的巧妙減息操作*



回顧去年8月，當時美國勞工部突然把先前公布的就業數字大幅向下調，繼而聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會(Jackson Hole)釋放出減息訊號。雖然聯儲局真正落實減息日子有待9月19日的議息會，但實際上從8月開始，聯儲局基本上已被市場認定進入了減息周期。這一轉變使當時美元急跌，大量資金明顯走進了經濟實力較強的內地去尋找投資機會，使人民幣以至內地股市當時曾一度大升。美元流失之快令聯儲局提高了警惕，並在往後的聲明中，明顯給予市場一個感覺，就是聯儲局不會急於減息，甚至有加息的可能。但現在回看，聯儲局在此期間實際上是在減息，且從去年9月至今已累積減了1厘息。



為何我要提起這段往事呢？因為在這半年期間，聯儲局主席鮑威爾確實做得非常出色：一邊減息，一邊保持著美元匯價強勢。有一點必須理解，美國表面看經濟數字雖好，但實際上是依靠大量借貸（發債）去支撐，而這做法難以長久，必須盡早減息去紓緩經濟壓力。但由於美國債務實在太大，市場對美元已嚴重失信心，一旦失去高息支撐，美元隨時可能無以為繼，所以才出現了上述鮑威爾的巧妙操作。



*特朗普揭了聯儲局底牌*



但上周四（23日）在瑞士舉行的世界經濟論壇上，美國總統特朗普卻呼籲聯儲局盡快減息，並表示他比聯儲局更懂得貨幣政策，這就揭露了聯儲局的底牌。難怪在之後的兩個交易日，美國具指標性的10年期債息便率先作出反應急跌，昨晚更一度跌穿4.5%水平。



本周四（30日）香港時間凌晨3時，聯儲局將公布議息結果，維持息率不變是意料中事，我們要觀察的，是鮑威爾如何力挽狂瀾，一方面繼續執行他的減息計劃，另方面又保持著市場資金留在美國。



*提防美加供應鏈斷裂損害兩地經濟*



除了聯儲局議息會，大家也不能忽略本周六（2月1日）這天，因據特朗普指，他將在當天起對加拿大所有貨品正式徵收25%關稅。我們要關注的，首先是當天美國會否真正執行此方案，及如何執行；其次是若一旦執行，會否導致美加兩地供應鏈斷裂，從而對兩地經濟帶來衝擊，當然亦要留意加拿大對美國的反擊行動等。相信這一切變化，將使今個春節長假變得相當熱鬧。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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