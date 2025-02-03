03/02/2025 16:45

《匯海威言－毛偉廉》貿易戰開打，料美元上升空間有限

《匯海威言》美國於2月1日正式實施向中國加徵10%入口稅，向加拿大及墨西哥則加徵25%入口稅，加拿大同日宣布反制行動，向美國加徵25%入口稅。特朗普啟動了貿易戰，而且將向其他國家加徵關稅，全球通脹升溫的預期令美國聯儲局難以減息，那美元將無休止地升？相信不會，預計美元短期內仍會小幅上升，但後市有大幅下跌空間。



為了減輕美國龐大的36萬億美元債務壓力，特朗普向中、加、墨打響了貿易戰第一槍，隨之而來的，是向其他國家徵收關稅，預計是加徵10%。概念上，加關稅會導致全球通脹不斷上升，令聯儲局今年難以減息，甚至需要加息。因此，自特朗普11月5日勝選後，他的關稅政策令美元指數從104水平一直上升，近日一度升近1月初的110水平，隨後少許回吐至107水平。上周聯儲局議息後，將利率維持在4.5厘不變，鮑威爾繼續就利率發表鷹派言論，表示聯儲局不急於減息，加上上周五（1月31日）美國公布了12月按年平減物價指數PCE，結果是2.8%，與預測及前值一樣，反映美國通脹仍居高不下，令聯儲局今年減息預期再下降，美元隨之上升，上周五晚美元指數高收在108.37。



雖然美國今年減息預期降溫，這個概念令近期美元匯價上升，但另一概念也在升溫，就是美國大幅加徵關稅，將令本已疲弱的全球GDP增長有步入衰退的可能。大幅加關稅影響供應鏈運作，將損害經濟，也影響環球股市，繼而令美元下跌。上周公布的美國第四季GDP增長只有2.3%，與預測的2.7%及前值3.1%相比大幅下降，反映美國經濟增長有顯著下降跡象，也反映美國經濟增長因利率過高而有所放緩，聯儲局有需要提前減息振興經濟。作為全球第一大經濟體的美國，GDP增長有如此明顯的下滑，不禁令市場聯想到聯儲局有重燃減息的積極性，不過特朗普目前的關稅政策，短期內仍支持聯儲局放慢減息。



超低開發成本的DeepSeek上架令投資者醒覺，美國龍頭科技股一夜間蒸發萬億美元，或重演2000年科網股泡沫爆破，連鎖負面反應下，或迫使聯儲局積極減息。



1月20日，中國AI搜尋軟件公司DeepSeek推出R1搜尋模型，並公布其開發及訓練模型成本比同類型的龍頭ChatGPT異常地低，只需ChatGPT二十分之一的資源，過程中只用了小量Nvidia的中端H800芯片，電力消耗及人員數量也遠比ChatGPT低，差異以倍數計，但表現則等同ChatGPT。消息令投資者醒覺，一直以高昂價格提供高端芯片給美國的高科技公司Nvidia，股價在上周一（1月27日）插水17%。因DeepSeek利用高端運算造出與ChatGPT同等的表現，而毋須使用大量昂貴的高端芯片，意味著未來高端芯片需求將大幅下降，投資者因此懷疑全球最大高端芯片製造商Nvidia的生意會大減，遂在市場大幅拋售其股票，股價上周五（1月31日）收在120美元，接近上周一暴跌時最低價116美元，不排除拋售潮將繼續，連帶其他科技股下跌。美股三大指數仍接近歷史高位水平，投資者選擇大舉離場的風險頗高。AI工程一向是先燒大量金錢的投資，有否回報，要若干年後才知。有一點更值得注意的是，美國的AI初創公司一直受到華爾街的基金在資金上支持營運，資金都是從市場籌集得來，超低成本的DeepSeek出現，會否令一眾金主及投資者因失去信心而打退堂鼓？這一點對未來美國科技企業發展有重要關鍵性。



*總結*



特朗普貿易戰已開始，未知關稅能否減輕美國龐大債務，但市場已開始擔心加徵關稅會令全球經濟衰退風險升溫，目前估值超高的美股或有顯著回落的可能，未知會否達到股災級別。如聯儲局能洞悉這個風險，或有助重燃減息希望，3月減息預期有機會升溫，令美元下跌。預計短期內美元會有限地上升，目前美元指數處於108水平，短期內或上試110水平，但當經濟衰退預期升溫，美元指數可跌至103甚至100水平。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。