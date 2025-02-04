04/02/2025 17:15
《美元走勢－羅明立》基本面及幣策支持，美元仍看高一線
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|155.26
|155.41
|154.83
|歐元/美元
|1.0310
|1.0332
|1.0273
|英鎊/美元
|1.2414
|1.2438
|1.2380
|美元/瑞郎
|0.9126
|0.9132
|0.9112
|美元/港元
|7.7890
|7.7932
|7.7882
《美元走勢》歐元區1月SPGI製造業採購經理指數終值由46.1上修至46.6，英國同一數據亦輕微上修至48.3；而歐元區1月CPI按年增長2.5%、核心CPI年增長2.7%，基本符合預期。美國1月SPGI製造業採購經理指數終值為51.2，1月ISM製造業採購經理指數由49.3升至50.9，重上擴張水準。匯市繼續受特朗普上任後實施的關稅所影響，由於上周美聯儲局議息後按兵不動，特朗普亦意外地表態支持。周末特朗普簽署命令向加拿大、墨西哥及中國加徵關稅，市場認為有關行動將進一步削弱聯儲局降息的機會，美匯因此再逼近110關口。其後，特朗普指與加墨兩國領袖通電後，同意押後關稅的實施，美匯指數曾經顯著回吐至108低位。
金融市場將繼續受關稅戰所影響，究竟特朗普是希望借關稅迫對手就範，還是有更深的考慮，仍然需要一些時間觀察，但跟其首任的關稅行動比較，今次出手更快，而且準備打擊的對象更為廣泛，不排除關稅並非只是手段。加墨兩國之後，中國對關稅的回應將更加關鍵，由於兩國關係本就不好，中國亦必不會輕易就範，隨時會引發影響全球的貿易戰。美元在基本面及貨幣政策的支持下仍然可看高一線。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0360
|1.0260
|1.0410
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|沽出英鎊
|1.2470
|1.2350
|1.2530
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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