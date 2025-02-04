04/02/2025 17:15

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 155.26 155.41 154.83 歐元/美元 1.0310 1.0332 1.0273 英鎊/美元 1.2414 1.2438 1.2380 美元/瑞郎 0.9126 0.9132 0.9112 美元/港元 7.7890 7.7932 7.7882

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0360 1.0260 1.0410 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 沽出英鎊 1.2470 1.2350 1.2530 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》歐元區1月SPGI製造業採購經理指數終值由46.1上修至46.6，英國同一數據亦輕微上修至48.3；而歐元區1月CPI按年增長2.5%、核心CPI年增長2.7%，基本符合預期。美國1月SPGI製造業採購經理指數終值為51.2，1月ISM製造業採購經理指數由49.3升至50.9，重上擴張水準。匯市繼續受特朗普上任後實施的關稅所影響，由於上周美聯儲局議息後按兵不動，特朗普亦意外地表態支持。周末特朗普簽署命令向加拿大、墨西哥及中國加徵關稅，市場認為有關行動將進一步削弱聯儲局降息的機會，美匯因此再逼近110關口。其後，特朗普指與加墨兩國領袖通電後，同意押後關稅的實施，美匯指數曾經顯著回吐至108低位。金融市場將繼續受關稅戰所影響，究竟特朗普是希望借關稅迫對手就範，還是有更深的考慮，仍然需要一些時間觀察，但跟其首任的關稅行動比較，今次出手更快，而且準備打擊的對象更為廣泛，不排除關稅並非只是手段。加墨兩國之後，中國對關稅的回應將更加關鍵，由於兩國關係本就不好，中國亦必不會輕易就範，隨時會引發影響全球的貿易戰。美元在基本面及貨幣政策的支持下仍然可看高一線。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。