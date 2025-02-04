04/02/2025 10:13

《真知灼見－溫灼培》特朗普延徵墨加關稅當中為何？

《真知灼見》美國總統特朗普於上周六（1日）才簽署要徵收來自加拿大及墨西哥所有貨品25%關稅，並揚言不會有任何事情可改變其決定，但時隔數天，特朗普昨晚（3日）突然宣布對該兩國的關稅暫緩30天執行。特朗普雖說此舉是為換取該兩國加強對邊境的管控，阻止非法移民及毒品進入美國，但更似是，特朗普可能擔心美墨加三國的供應鏈一旦斷裂，對美國經濟所造成的衝擊。不論原因為何，當中最受惠當然是加元，其匯價迅速從1.4793兌1美元的近22年低位（據《路透社》數字）作出反彈，今早於亞洲市場報1.4433兌1美元。



*特朗普只是延徵加拿大關稅，不是棄徵*



事實上，昨晚反彈的貨幣不單只有加元，整體外幣都見回升，唯獨美元跌。出現這情況也不奇怪，因為是關稅令市場擔心會推高美國國內通脹，使聯儲局難於減息，且又是關稅令市場擔心會損害到別國的經濟，從而導致外幣跌，間接造就美元升。現在特朗普在關稅問題上退縮，過去上升的美元便自然要作調整。特朗普雖揚言歐盟將是其下一徵關稅目標，但當特朗普連加拿大及墨西哥這兩軟目標也搞不定，面對更強大的歐盟就更難對付。當然，特朗普只是說暫緩30天，不是完全放棄對加拿大徵關稅，就讓我們繼續留意事態發展。今早於亞洲市場，美匯指數報108.64。



*人民幣也受惠*



反觀人民幣匯價，雖然特朗普沒有延遲對中國額外徵收10%關稅的時間表，但亦無阻人民幣兌美元匯價反彈。首先，額外10%關稅並不高，其次，內地出口流向美國佔比僅為11.2%，且市場憧憬中美能透過談判解決分歧。所以，當內地大部分貿易夥伴貨幣兌美元匯價回升，人民幣升也自然不過。今早於亞洲市場，人民幣報7.313兌1美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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