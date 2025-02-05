05/02/2025 16:11

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 153.26 154.36 153.08 歐元/美元 1.0404 1.0410 1.0374 英鎊/美元 1.2498 1.2506 1.2464 美元/瑞郎 0.9036 0.9060 0.9029 美元/港元 7.7883 7.7902 7.7850

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0400 1.0260 1.0430 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 沽出英鎊 1.2470 1.2350 1.2530 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國12月JOLTs職位空缺減少至760萬份，創去年9月以來最低，12月工廠訂單按月收縮-0.9%，為去年6月以來最大降幅。匯市繼續受特朗普關稅政策的影響而反覆波動，由於對加拿大及墨西哥的加徵行動延期，美匯指數連續兩日回落至107.60附近。日本央行行長植田和男表示，央行的目標是實現可持續達到2%通脹水平，具體以整體CPI為衡量標準，認為日本正處於通脹階段。受行長言論影響，日本10年期國債收益率漲至1.265%，創2011年4月以來最高，美元下跌令美日跌至153邊緣。英鎊再次升至1.25，亦是50天平均線所在，應有阻力；面對特朗普的關稅問題，英國可能較其它國家相對免疫，不過英國本身經濟差，財赤嚴重，匯價難以持續回升。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。