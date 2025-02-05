05/02/2025 16:11
《美元走勢－羅明立》英鎊再升至1.25，惟難持續
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|153.26
|154.36
|153.08
|歐元/美元
|1.0404
|1.0410
|1.0374
|英鎊/美元
|1.2498
|1.2506
|1.2464
|美元/瑞郎
|0.9036
|0.9060
|0.9029
|美元/港元
|7.7883
|7.7902
|7.7850
《美元走勢》美國12月JOLTs職位空缺減少至760萬份，創去年9月以來最低，12月工廠訂單按月收縮-0.9%，為去年6月以來最大降幅。匯市繼續受特朗普關稅政策的影響而反覆波動，由於對加拿大及墨西哥的加徵行動延期，美匯指數連續兩日回落至107.60附近。
日本央行行長植田和男表示，央行的目標是實現可持續達到2%通脹水平，具體以整體CPI為衡量標準，認為日本正處於通脹階段。受行長言論影響，日本10年期國債收益率漲至1.265%，創2011年4月以來最高，美元下跌令美日跌至153邊緣。英鎊再次升至1.25，亦是50天平均線所在，應有阻力；面對特朗普的關稅問題，英國可能較其它國家相對免疫，不過英國本身經濟差，財赤嚴重，匯價難以持續回升。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0400
|1.0260
|1.0430
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|沽出英鎊
|1.2470
|1.2350
|1.2530
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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