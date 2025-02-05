20,597.09
-192.87
(-0.93%)
20,648
-192
(-0.92%)
高水51
7,566.27
-77.36
(-1.01%)
4,930.20
-47.18
(-0.95%)
1,922.11億
3,229.49
-21.11
(-0.649%)
3,795.09
-21.99
(-0.576%)
10,164.22
+8.15
(+0.080%)
2,037.86
-15.95
(-0.78%)
97,792.6200
+29.4800
(0.030%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0697
澳元最佳客戶買入價
4.8923
歐元最佳客戶買入價
8.1175
英鎊最佳客戶買入價
9.7491
日圓最佳客戶買入價
5.0920
推廣etnet賞你蛇年太歲開運掛飾，新年趨吉避凶
恒生指數
20,597.09
-192.87
(-0.93%)
期指
高水51
20,648
-192
(-0.92%)
國企指數
7,566.27
-77.36
(-1.01%)
科技指數
4,930.20
-47.18
(-0.95%)
大市成交
1,922.11億
股票
1,785.28億
(92.881%)
窩輪
53.61億
(2.789%)
牛熊證
83.22億
(4.329%)
即時更新：05/02/2025 16:33
可賣空股票總成交
994.02億
主板賣空
176.16億
(17.722%)
半日數據，更新：05/02/2025 12:40
上証指數
成交：5,211.03億
3,229.49
-21.11
(-0.649%)
滬深300
3,795.09
-21.99
(-0.576%)
深証成指
10,164.22
+8.15
(+0.080%)
MSCI中國A50
2,037.86
-15.95
(-0.78%)
比特幣
資料由Binance提供
97,792.6200
+29.4800
(0.030%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0697
澳元/港元
最佳客戶買入價
4.8923
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.1175
英鎊/港元
最佳客戶買入價
9.7491
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0920
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

走進藝術之都！巴黎羅浮宮必看三寶:米洛的維納斯、勝利女神、蒙...
Travel & Dining Fly with Luna

走進藝術之都！巴黎羅浮宮必看三寶:米洛的維納斯、勝利女神、蒙...
情人節著數優惠:美麗華Yamm自助午餐$88，六折情人節自助...
吃喝玩樂 Foodie What’s On

情人節著數優惠:美麗華Yamm自助午餐$88，六折情人節自助...
立春養生 │天氣變化受風邪易病，中醫推介6大養生法、4種食材...
醫學通識 健康解「迷」

立春養生 │天氣變化受風邪易病，中醫推介6大養生法、4種食材...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股09880 優必選00020 商湯－Ｗ00005 滙豐控股00388 香港交易所
etnet專輯
etnet專輯

現場看以哈停火協議多脆弱

05/02/2025 14:32
大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17
貨幣攻略
說說心理話
聖誕新年特輯
Watch Trends 2024
北上食買玩
Art Month 2024
山今養生智慧
輕鬆護老
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
易經看世界 世界風雲變
新聞
股票
Highlight:
【蛇年趨吉避凶行大運】睇開運攻略 賞你太歲開運飾物
【即時期權】etnet新增每周期權功能，操作更靈活！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
評論
評論 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
恒生, 中銀, 滙豐
19/12/2024 19:49
5.500%
大新, 上商, 渣打香港, 東亞, 工銀亞洲
23/12/2024 13:06
5.625%
交銀香港, PAO bank, 天星, 創興, 花旗, 南商, 中信銀行(國際), 集友, 招商永隆
13/11/2024 14:38
5.750%
星展, 富邦
13/11/2024 14:24
5.875%
大眾, 建行亞洲
13/11/2024 14:38
6.625%
眾安
13/11/2024 15:41
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0697
電匯客戶賣出
1.0670
更新：05/02/2025 16:30:29
即將公佈經濟數據
意大利-零售銷售(月率)
即將公佈
05/02/2025 17:00
前值
-0.40%
市場預測
--
意大利-零售銷售(年率)
即將公佈
05/02/2025 17:00
前值
1.10%
市場預測
--
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處