06/02/2025 15:42
《美元走勢－羅明立》英國料再降息，鎊匯1.25再升空間應不多
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|152.63
|152.69
|151.82
|歐元/美元
|1.0390
|1.0406
|1.0385
|英鎊/美元
|1.2485
|1.2510
|1.2483
|美元/瑞郎
|0.9031
|0.9032
|0.9009
|美元/港元
|7.7860
|7.7886
|7.7856
《美元走勢》美國1月ADP就業人數意外增加至18.3萬人，預期會降至15萬人，為去年11月以來的最大增幅。但隨後公布的1月ISM非製造業PMI由54.1降至52.8，差過預期。美匯指數繼續受壓，曾經跌至107.20附近，不過非美貨幣衝高後有回吐，美匯反彈上107.60。
英國1月服務業PMI終值不及預期，由51.2降至50.8，英鎊漲至1.2550後回落。今日(6日)英倫銀行會公布利率決定，市場共識是央行將降息0.25%，預計今年可能共降息4次。英鎊由1.25再上升的空間應該不多。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0410
|1.0270
|1.0460
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|沽出英鎊
|1.2510
|1.2380
|1.2560
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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