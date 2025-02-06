06/02/2025 15:42

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 152.63 152.69 151.82 歐元/美元 1.0390 1.0406 1.0385 英鎊/美元 1.2485 1.2510 1.2483 美元/瑞郎 0.9031 0.9032 0.9009 美元/港元 7.7860 7.7886 7.7856

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0410 1.0270 1.0460 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 沽出英鎊 1.2510 1.2380 1.2560 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國1月ADP就業人數意外增加至18.3萬人，預期會降至15萬人，為去年11月以來的最大增幅。但隨後公布的1月ISM非製造業PMI由54.1降至52.8，差過預期。美匯指數繼續受壓，曾經跌至107.20附近，不過非美貨幣衝高後有回吐，美匯反彈上107.60。英國1月服務業PMI終值不及預期，由51.2降至50.8，英鎊漲至1.2550後回落。今日(6日)英倫銀行會公布利率決定，市場共識是央行將降息0.25%，預計今年可能共降息4次。英鎊由1.25再上升的空間應該不多。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。