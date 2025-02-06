06/02/2025 16:59

《廣匯論勢－鄭廣復》今年首選三大主要非美貨幣

《廣匯論勢》特朗普再次入主白宮後，隨即宣布調高美國主要貿易夥伴的進口關稅：對來自加拿大及墨西哥的進口商品額外徵收25%關稅，但來自加拿大的進口能源關稅則減10%，而對來自中國的進口商品就額外徵收10%關稅。特朗普要求墨西哥、加拿大及中國兌現其停止非法移民，並阻止致命芬太尼及其他毒品流入美國的承諾。



根據白宮所指，在拜登執政期間，超過1000萬名非法移民試圖進入美國，其中包括愈來愈多的中國公民及恐怖分子，且來自南部墨西哥邊境及北部加拿大邊境的非法移民也在增加。白宮指出，非法移民持續流入，對美國社會各方面造成深遠影響：壓垮學校、降低工資、減少住房供應並推高租金、霸佔醫療資源、消耗社會福利資金，並導致犯罪率上升。至於芬太尼方面，在上一財政年度，美國海關與邊境保衛局(CBP)就在邊境查獲逾2.1萬磅芬太尼，數量足以造成逾40億人死亡。針對特朗普的加稅措施，相關國家亦採取了反制行動，可以想象，莫說是今後4年，今年必定是全球金融市場及經濟表現波動的一年！



匯市方面，我認為日圓、英鎊及歐元是今年最值得買入的貨幣，今天先談談日圓。日本央行(BOJ)在1月議息會宣布加息25基點，隔夜利率升至0.5厘。BOJ在議息聲明指出，日本經濟活動及物價的表現持續符合預期，令到實現經濟願景的可能性持續上升。薪酬方面，BOJ指出，在去年上調薪酬後，企業表達了將會繼續穩步加薪的觀點，在此情況下，整體消費者物價(CPI)通脹率穩步邁向2%，BOJ預期，CPI通脹率將於2025年財年達到2.5%附近。BOJ認為日本實際負利率情況仍然顯著，但若日本實現1月報告的經濟願景，BOJ將會持續加息及調整寬鬆貨幣政策的程度。



*日本有望形成通脹預期*



我看好日圓主要基於三方面。第一，亦是最主要的因素，就是BOJ幾十年來的寬鬆貨幣政策已經改變，亦因如此，植田和男不會急於加息，只要CPI通脹率維持在2%以上的時間愈久，扭轉日本民眾對通縮預期的機會就愈大，當日本國內普遍產生通脹預期，就愈有望實現植田和男以薪酬上調、由消費帶動的通脹。



*美日息差收窄利圓匯*



第二，美日息差傾向進一步收窄。市場預期，美國聯儲局今年最早在6月減息，聯邦基金利率目標範圍降到4厘至4.25厘，年內或合共減息半厘，BOJ的貨幣政策立場亦逐漸轉鷹，年內進一步加息的可能性仍高。



*標指納指隨時大調整*



第三，以2020年的低位計算，標普500及納斯達克綜合指數已達到費波納奇100%擴展幅度，隨時展開大型調整浪，屆時市場就可以避險為由推高日圓匯價。美元兌日圓在今年1月上旬高見158.89後回落，幾可確認挑戰160失敗，今天已曾試穿152，再創今年新低，中期下跌目標為140。現時美元兌日圓仍然處於150以上的數十年高位，長期調整幅度仍然足夠，且150已是日本財務省的干預水平，「低」買美元兌日圓的風險，遠比高沽美元兌日圓的風險大。我仍然預期，美元兌日圓跌至130才有機會出現強力反彈。《資深市場分析師 鄭廣復》



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