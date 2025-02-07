07/02/2025 16:11
《美元走勢－羅明立》英鎊1.25以上阻力仍然較大
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|151.84
|151.88
|150.96
|歐元/美元
|1.0390
|1.0391
|1.0373
|英鎊/美元
|1.2443
|1.2446
|1.2420
|美元/瑞郎
|0.9061
|0.9068
|0.9047
|美元/港元
|7.7888
|7.7897
|7.7846
《美元走勢》美國上周初次申領失業金救濟人數超於預期，增加至21.9萬人，美國聯儲局副主席傑弗遜表示，當前經濟及就業市場表現強勁，局方在調整利率時應保持謹慎。美國財長在最新的發言時表示，特朗普將繼續奉行強美元政策，但不希望其他國家通過貨幣貶值而在貿易中得益；同時指政府不會就貨幣政策向美聯儲局施壓。美匯周四晚一度逼近108，之後有調整，財長的言論對匯價影響不大，市場等待今晚美國1月的非農就業數據的公布，除非結果令人異常失望
，否則應不會影響局方審慎的降息態度。
英倫銀行議息後宣布減息0.25%，投票結果7票支持降息0.25%，2名委員支持減息0.5%。央行指通脹在今年後期可能會回升至3.7%，要到2027年底才有望重回2%水平；同時下調經濟增長預測，今年將審慎降息。英鎊跌至1.2360後反彈近100點，1.25以上阻力仍然較大。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0410
|1.0270
|1.0460
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|沽出英鎊
|1.2480
|1.2380
|1.2520
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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