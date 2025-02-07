07/02/2025 16:11

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 151.84 151.88 150.96 歐元/美元 1.0390 1.0391 1.0373 英鎊/美元 1.2443 1.2446 1.2420 美元/瑞郎 0.9061 0.9068 0.9047 美元/港元 7.7888 7.7897 7.7846

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0410 1.0270 1.0460 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 沽出英鎊 1.2480 1.2380 1.2520 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業金救濟人數超於預期，增加至21.9萬人，美國聯儲局副主席傑弗遜表示，當前經濟及就業市場表現強勁，局方在調整利率時應保持謹慎。美國財長在最新的發言時表示，特朗普將繼續奉行強美元政策，但不希望其他國家通過貨幣貶值而在貿易中得益；同時指政府不會就貨幣政策向美聯儲局施壓。美匯周四晚一度逼近108，之後有調整，財長的言論對匯價影響不大，市場等待今晚美國1月的非農就業數據的公布，除非結果令人異常失望，否則應不會影響局方審慎的降息態度。英倫銀行議息後宣布減息0.25%，投票結果7票支持降息0.25%，2名委員支持減息0.5%。央行指通脹在今年後期可能會回升至3.7%，要到2027年底才有望重回2%水平；同時下調經濟增長預測，今年將審慎降息。英鎊跌至1.2360後反彈近100點，1.25以上阻力仍然較大。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。